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Μη διαθέσιμο πλέον
BRE605/00
Για τα πόδια και το σώμα
Κεραμικοί δίσκοι για τις λεπτές τρίχες
Λαβή σε σχήμα S
Χωρίς καλώδιο & επαναφορτιζόμενη
Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς είναι κατασκευασμένη από μια ανάγλυφη κεραμική επιφάνεια που αφαιρεί απαλά ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες καθώς και εκείνες που είναι 4x πιο κοντές από εκείνες που αφαιρούνται με κερί. Τώρα με μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής δίσκου από ποτέ (2200 σ.α.λ.) για γρηγορότερη αποτρίχωση.
Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη αφαίρεση των τριχών.
Μπορείτε εύκολα να κατευθύνετε την εργονομική λαβή σε σχήμα S, για μέγιστο έλεγχο και καλύτερη προσέγγιση με φυσικές κινήσεις ακριβείας, σε ολόκληρο το σώμα.
Βραβεία
3.9
από 5
635
Κριτικές
tsitah123
31/08/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Είναι αποτελεσματικό!
Αφαιρεί αν όχι όλες τις περισσότερες τρίχες, οι οποίες αργούν να ξαναβγούν, η μπαταρία του κρατάει αρκετά και είναι μετά από κάποιες χρήσεις σχεδόν ανώδυνο.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE640/00 Wet & Dry epilator
SiddhiBhatt
20/09/2020
United Kingdom
Savior
The cost is going to be almost 3-4 parlour visits. Once you have it, you would like to do it yourself and feel the difference. So a must-go for it product for every girl who is willing to have a hair-free arms. Taking about the pain - For a first few times you'll feel the pain as its actually pulling out the hair from your skin. Also your skin my turn a little red-dotted if it's too sensitive but an ice cube can do all the remedy I believe. But the skin after its use is super feeling so I'm fine to take that momentary pain for the long-lasting goodness. Lastly - girls do believe that pulling out hair from root would mean stronger hair growth, so to that I would say there are multiple factors around it- considering the Hormones, skin type, etc. But I'm sure this epilator is going to be there for a long term with you so no worries. Girls... Save a few bills and get this. This will be the best investments for you, I bet. Thanks Philips.
Πλεονεκτήματα
Efficient product, Value for money,
Μειονεκτήματα
The cleaning part could be more efficient
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE635/00 Advanced wet and dry epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE635/00 Advanced wet and dry epilator
Hasaa
26/01/2019
United Kingdom
Easy to use
Been using over a month now and very impressed. Easy to use in the shower and not in the shower.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE605/00 Wet and Dry epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE605/00 Wet and Dry epilator