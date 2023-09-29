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  • Εύκολη αποτρίχωση

Μη διαθέσιμο πλέον

Satinelle EssentialΠρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

BRE285/00

4.4
| (474) Κριτικές | 96% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύκολη αποτρίχωση
Χαρείτε απαλά πόδια για εβδομάδες με τη Philips Satinelle. Αφαιρεί απαλά τις τρίχες από τη ρίζα, ακόμα και τις πιο κοντές μήκους μόλις 0,5 χιλ. Η αποτρίχωση γίνεται εύκολη χάρη στην εργονομική λαβή της και την πλενόμενη κεφαλή για βέλτιστη υγιεινή.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απαλή επιδερμίδα για εβδομάδες

Εύκολη αποτρίχωση

  • Με ενσωματωμένο φωτάκι Opti-Light

  • Για τα πόδια και ευαίσθητες περιοχές

  • + 7 αξεσουάρ

Το αποτελεσματικό σύστημα αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα

Το αποτελεσματικό σύστημα αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα

Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία για εβδομάδες

Μοναδικό ενσωματωμένο φωτάκι για καλύτερη ορατότητα των λεπτών τριχών

Μοναδικό ενσωματωμένο φωτάκι για καλύτερη ορατότητα των λεπτών τριχών

Το ενσωματωμένο φωτάκι εξασφαλίζει βέλτιστη ορατότητα, προσφέροντας αποτελεσματικότερη αποτρίχωση.

2 ρυθμίσεις ταχύτητας για πιο λεπτές και σκληρές τρίχες

2 ρυθμίσεις ταχύτητας για πιο λεπτές και σκληρές τρίχες

2 ρυθμίσεις ταχύτητας για αποτρίχωση των λεπτών ή σκληρών τριχών για πιο αποτελεσματική προσωπική περιποίηση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.4

από 5

474

Κριτικές

96%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

29/09/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Το ειχε πάρει ο μπαμπας μου στην μαμα μου το 99 ως δωρο οταν γεννησε 2023 και ακομα λειτουργει άψογα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Οικονομικό και δυνατό

Πολύ πρακτικό το μικρό του μέγεθος ,ελαφρύ και με μακρύ καλώδιο .δυνατό μοτέρ και πιάνει τις μικρές τρίχες .

Πλεονεκτήματα

Μοτέρ , αποτελεσματικότητα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

03/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Απλά τέλεια

Η μηχανή είναι εξαιρετική και πραγματικά value for money.Την έχω περίπου έναν χρόνο και κάνει απίστευτη δουλειά.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE225/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE225/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.