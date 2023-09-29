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Μη διαθέσιμο πλέον
Με ενσωματωμένο φωτάκι Opti-Light
Για τα πόδια και ευαίσθητες περιοχές
+ 7 αξεσουάρ
Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία για εβδομάδες
Το ενσωματωμένο φωτάκι εξασφαλίζει βέλτιστη ορατότητα, προσφέροντας αποτελεσματικότερη αποτρίχωση.
2 ρυθμίσεις ταχύτητας για αποτρίχωση των λεπτών ή σκληρών τριχών για πιο αποτελεσματική προσωπική περιποίηση.
4.4
από 5
474
Κριτικές
96%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
gamze93
29/09/2023
Ελλάδα
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Το ειχε πάρει ο μπαμπας μου στην μαμα μου το 99 ως δωρο οταν γεννησε 2023 και ακομα λειτουργει άψογα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο
Dinou81
06/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Επαληθευμένος αγοραστής
Οικονομικό και δυνατό
Πολύ πρακτικό το μικρό του μέγεθος ,ελαφρύ και με μακρύ καλώδιο .δυνατό μοτέρ και πιάνει τις μικρές τρίχες .
Πλεονεκτήματα
Μοτέρ , αποτελεσματικότητα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE265/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο
Manitari
03/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Επαληθευμένος αγοραστής
Απλά τέλεια
Η μηχανή είναι εξαιρετική και πραγματικά value for money.Την έχω περίπου έναν χρόνο και κάνει απίστευτη δουλειά.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE225/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Essential BRE225/00 Πρακτική συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο