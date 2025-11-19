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Για το σώμα και τις ευαίσθητες περιοχές
Με λυχνία LED
+4 εξαρτήματα
Αποτρίχωση, ξύρισμα και απολέπιση
Απολαύστε την απαλή αίσθηση στο δέρμα που διαρκεί. Η αποτριχωτική συσκευή μπορεί να σας προσφέρει αποτριχωμένο δέρμα για έως και 4 εβδομάδες.
Απολαύστε εύκολο και εξαιρετικά λείο αποτέλεσμα στο σπίτι με αυτήν τη χαριτωμένη αποτριχωτική συσκευή. Πιάνει και τις κοντές τρίχες, ακριβώς όπως το κερί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε ινστιτούτο αισθητικής ή να δημιουργήσετε χάος στο σπίτι. Σοβαρά.
Μια εφάπαξ αγορά με χάρτινη συσκευασία, χωρίς μπαταρίες και λαβή κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένα υλικά. Αυτή η αποτριχωτική συσκευή έχει ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.
4.6
από 5
101
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Renkk
19/11/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Easy hair removal
This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!
Πλεονεκτήματα
Easy to use, gentle
Μειονεκτήματα
NA
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ava2026
17/11/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Fabulous Epilator
This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.
Πλεονεκτήματα
Fabulous design and sleek
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
17/11/2025
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great product
This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
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