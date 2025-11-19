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  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο
  • Ήπιο και λείο

Epilator Series 4000Συσκευή αποτρίχωσης με καλώδιο

BRE247/00

4.6
| (101) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ήπιο και λείο
Ανακαλύψτε την αποτρίχωση διαρκείας που είναι φιλική προς το δέρμα σας και καλωσορίστε την απαλότητα για έως και 28 ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι η αποτρίχωση μπορεί να είναι τρομακτική. Αλλά γίνεται λιγότερο επώδυνη με την τακτική χρήση!*
Δείτε όλα τα οφέλη

Φιλικό για εσάς και το δέρμα σας

Ήπιο και λείο

  • Για το σώμα και τις ευαίσθητες περιοχές

  • Με λυχνία LED

  • +4 εξαρτήματα

  • Αποτρίχωση, ξύρισμα και απολέπιση

Απαλότητα για έως και 4 εβδομάδες

Απαλότητα για έως και 4 εβδομάδες

Απολαύστε την απαλή αίσθηση στο δέρμα που διαρκεί. Η αποτριχωτική συσκευή μπορεί να σας προσφέρει αποτριχωμένο δέρμα για έως και 4 εβδομάδες.

Εύκολη αποτρίχωση με τσιμπιδάκια

Εύκολη αποτρίχωση με τσιμπιδάκια

Απολαύστε εύκολο και εξαιρετικά λείο αποτέλεσμα στο σπίτι με αυτήν τη χαριτωμένη αποτριχωτική συσκευή. Πιάνει και τις κοντές τρίχες, ακριβώς όπως το κερί, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτείτε ινστιτούτο αισθητικής ή να δημιουργήσετε χάος στο σπίτι. Σοβαρά.

Βιώσιμη απαλότητα

Βιώσιμη απαλότητα

Μια εφάπαξ αγορά με χάρτινη συσκευασία, χωρίς μπαταρίες και λαβή κατασκευασμένη από 50% ανακυκλωμένα υλικά. Αυτή η αποτριχωτική συσκευή έχει ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

101

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

19/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Easy hair removal

This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!

Πλεονεκτήματα

Easy to use, gentle

Μειονεκτήματα

NA

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous Epilator

This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.

Πλεονεκτήματα

Fabulous design and sleek

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

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  1. Το 87% συμφωνεί, iHUT Κάτω Χώρες, n=28, 2024.