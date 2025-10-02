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  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*

Μη διαθέσιμο πλέον

7000 SeriesΙσιωτικό

BHS732/00

4.7
| (422) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
Προστατέψτε και φορμάρετε τα μαλλιά σας με την τεχνολογία ThermoShield. Η ομοιόμορφη θερμοκρασία έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη φθορά, ενώ τα μεταλλικά ιόντα μειώνουν τις συνέπειες της υπεριώδους ακτινοβολίας. Για υπέροχα, υγιή μαλλιά που δεν φριζάρουν.
Δείτε όλα τα οφέλη

χάρη στην τεχνολογία ThermoShield και στα μεταλλικά ιόντα

Προστασία και φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*

  • Τεχνολογία ThermoShield

  • Φροντίδα με εκπομπή μεταλλικών ιόντων

  • 50% γρηγορότερο ίσιωμα

  • Αντιθερμική θήκη

Τεχνολογία ThermoShield για λιγότερη φθορά απο την θερμότητα

Τεχνολογία ThermoShield για στυλ με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα. Ο αισθητήρας ρυθμίζει τη θερμοκρασία, έτσι ώστε από τις ρίζες έως τις άκρες, τα μαλλιά σας να έχουν το απόλυτο στυλ που τους αξίζει.

Τα μεταλλικά ιόντα μειώνουν τη φθορά από την υπεριώδη ακτινοβολία

Τα μεταλλικά ιόντα μειώνουν τη φθορά από την υπεριώδη ακτινοβολία

Τα μεταλλικά ιόντα μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και τη φθορά στην επιφάνεια της τρίχας. Η μικρότερη φθορά από την υπεριώδη ακτινοβολία διατηρεί τα μαλλιά απαλά και ελαστικά.

Εύρος θερμοκρασίας από 120°C έως 230°C

Επιλέξτε τη θερμοκρασία που θέλετε, από 120°C έως 230°C για να εξασφαλίσετε αποτέλεσμα διαρκείας και να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά των μαλλιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

422

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

02/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι τέλειο αλλά αναγκάστηκα να το βγάλω από την πρίζα για να σβήσει… Πώς απενεργοποιείται;

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

30/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προϊόν

Πραγματικά ότι καλύτερο και για ισιωμα κ για μπούκλες ζεσταίνεται σε δευτερόλεπτα το μόνο που θα άλλαζα λίγο μεγαλύτερο καλώδιο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

17/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!

Κάνει τη δουλειά του - ισιώνει εύκολα και κάνει μπούκλες

Μειονεκτήματα

μήκος καλωδίου

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το ίδιο αποτέλεσμα φορμαρίσματος επιτυγχάνεται με χαμηλότερη έκθεση σε θερμότητα στους 180°C έναντι του HP8361 στους 210°C.

  2. σε σχέση με το HP8361

  3. έναντι του HP8361