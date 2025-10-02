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Μη διαθέσιμο πλέον
Τεχνολογία ThermoShield
Φροντίδα με εκπομπή μεταλλικών ιόντων
50% γρηγορότερο ίσιωμα
Αντιθερμική θήκη
Τεχνολογία ThermoShield για στυλ με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα. Ο αισθητήρας ρυθμίζει τη θερμοκρασία, έτσι ώστε από τις ρίζες έως τις άκρες, τα μαλλιά σας να έχουν το απόλυτο στυλ που τους αξίζει.
Τα μεταλλικά ιόντα μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας και τη φθορά στην επιφάνεια της τρίχας. Η μικρότερη φθορά από την υπεριώδη ακτινοβολία διατηρεί τα μαλλιά απαλά και ελαστικά.
Επιλέξτε τη θερμοκρασία που θέλετε, από 120°C έως 230°C για να εξασφαλίσετε αποτέλεσμα διαρκείας και να ελαχιστοποιήσετε τη φθορά των μαλλιών.
4.7
από 5
422
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Veronici
02/10/2025
Ελλάδα
Είναι τέλειο αλλά αναγκάστηκα να το βγάλω από την πρίζα για να σβήσει… Πώς απενεργοποιείται;
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Popi1989
30/06/2023
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν
Πραγματικά ότι καλύτερο και για ισιωμα κ για μπούκλες ζεσταίνεται σε δευτερόλεπτα το μόνο που θα άλλαζα λίγο μεγαλύτερο καλώδιο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Maryjt
17/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!
Κάνει τη δουλειά του - ισιώνει εύκολα και κάνει μπούκλες
Μειονεκτήματα
μήκος καλωδίου
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Το ίδιο αποτέλεσμα φορμαρίσματος επιτυγχάνεται με χαμηλότερη έκθεση σε θερμότητα στους 180°C έναντι του HP8361 στους 210°C.
σε σχέση με το HP8361
έναντι του HP8361