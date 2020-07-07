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  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
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  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
  • Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν

Μη διαθέσιμο πλέον

StraightCareΙσιωτικό Vivid Ends

BHS675/00

4.9
| (26) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν
Το ισιωτικό Vivid Ends είναι το πρώτο μας ισιωτικό που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προστατεύει τις ευαίσθητες άκρες των μαλλιών σας. Χάρη στην κορυφαία μας τεχνολογία SplitStop, μπορείτε να απολαμβάνετε υπέροχα και υγιή μαλλιά!
Δείτε όλα τα οφέλη

Έως και 95% λιγότερη ψαλίδα*

Κάντε τα μαλλιά σας να λάμψουν

  • με τεχνολογία SplitStop

  • για μαλλιά χωρίς ψαλίδα

  • Σύστημα ιονισμού

  • Επίστρωση με κερατίνη

Τεχνολογία SplitStop για απόλυτη προστασία από την ψαλίδα

Τεχνολογία SplitStop για απόλυτη προστασία από την ψαλίδα

Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός αισθητήρα UniTemp και λείων κεραμικών πλακών, που σέβεται την υγεία των μαλλιών σας. Ο αισθητήρας UniTemp προστατεύει τα μαλλιά σας από τη μη αναγκαία έκθεση σε υψηλή θερμότητα και οι πλάκες φορμαρίσματος εγγυώνται μειωμένη τριβή για μαλλιά χωρίς ψαλίδα.

Αισθητήρας UniTemp για τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά με λιγότερη θερμότητα

Αισθητήρας UniTemp για τέλεια φορμαρισμένα μαλλιά με λιγότερη θερμότητα

Ο αισθητήρας UniTemp προστατεύει τα μαλλιά σας από τη μη αναγκαία έκθεση σε υψηλή θερμότητα, παρέχοντας μια πιο σταθερή θερμοκρασία φορμαρίσματος για βελτιωμένη απόδοση: Διασφαλίστε τα ίδια αποτελέσματα με 20°C χαμηλότερη θερμοκρασία **. Δημιουργήστε το τέλειο στυλ με υγιείς άκρες, γεμάτες ζωντάνια.

Επίστρωση με κερατίνη για μεγαλύτερη φροντίδα

Επίστρωση με κερατίνη για μεγαλύτερη φροντίδα

Η κερατίνη είναι το βασικό συστατικό των μαλλιών που τα κάνει δυνατά, υγιή και λαμπερά. Η κεραμική επίστρωση της πλάκας είναι εμπλουτισμένη με κερατίνη για ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.9

από 5

26

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

07/07/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

VALUE FOR MONEY

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ, ΔΕΝ ΚΑΙΕΙ ΤΑ ΜΑΛΙΑ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ VALUE FOR MONEY

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS675/00 Ισιωτικό Vivid Ends

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS675/00 Ισιωτικό Vivid Ends

02/01/2017

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo

Prodotto che risponde alle aspettative. Facile da utilizzare, temperatura regolabile perfettamente. In poco tempo piega perfetta.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

10/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Facile da usare,con un gesto capelli perfetti e morbidissimi !!!+++

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. μετά από 2 χρόνια προσομοιωμένης χρήσης (ίσιωμα) στους 200°C κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, μαλλιά χωρίς ψαλίδα

  2. δοκιμή θερμοκρασίας τρίχας σε καταναλωτές σε σύγκριση με το HP8344