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Μη διαθέσιμο πλέον
με τεχνολογία SplitStop
για μαλλιά χωρίς ψαλίδα
Σύστημα ιονισμού
Επίστρωση με κερατίνη
Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός αισθητήρα UniTemp και λείων κεραμικών πλακών, που σέβεται την υγεία των μαλλιών σας. Ο αισθητήρας UniTemp προστατεύει τα μαλλιά σας από τη μη αναγκαία έκθεση σε υψηλή θερμότητα και οι πλάκες φορμαρίσματος εγγυώνται μειωμένη τριβή για μαλλιά χωρίς ψαλίδα.
Ο αισθητήρας UniTemp προστατεύει τα μαλλιά σας από τη μη αναγκαία έκθεση σε υψηλή θερμότητα, παρέχοντας μια πιο σταθερή θερμοκρασία φορμαρίσματος για βελτιωμένη απόδοση: Διασφαλίστε τα ίδια αποτελέσματα με 20°C χαμηλότερη θερμοκρασία **. Δημιουργήστε το τέλειο στυλ με υγιείς άκρες, γεμάτες ζωντάνια.
Η κερατίνη είναι το βασικό συστατικό των μαλλιών που τα κάνει δυνατά, υγιή και λαμπερά. Η κεραμική επίστρωση της πλάκας είναι εμπλουτισμένη με κερατίνη για ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας.
4.9
από 5
26
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Konntina
07/07/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
VALUE FOR MONEY
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ, ΔΕΝ ΚΑΙΕΙ ΤΑ ΜΑΛΙΑ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ VALUE FOR MONEY
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS675/00 Ισιωτικό Vivid Ends
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS675/00 Ισιωτικό Vivid Ends
yvan63
02/01/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo
Prodotto che risponde alle aspettative. Facile da utilizzare, temperatura regolabile perfettamente. In poco tempo piega perfetta.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Caro88
10/11/2016
Italia
Ottimo prodotto
Facile da usare,con un gesto capelli perfetti e morbidissimi !!!+++
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
μετά από 2 χρόνια προσομοιωμένης χρήσης (ίσιωμα) στους 200°C κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, μαλλιά χωρίς ψαλίδα
δοκιμή θερμοκρασίας τρίχας σε καταναλωτές σε σύγκριση με το HP8344