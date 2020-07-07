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Μη διαθέσιμο πλέον
10 ψηφιακές ρυθμίσεις
προσαρμοσμένο για κάθε τύπο μαλλιών
Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Οι ισιωτικές πλάκες έχουν επαγγελματικό μήκος 105 χιλ., για πιο γρήγορο και εύκολο ίσιωμα.
Οι λείες πλάκες με κεραμική επίστρωση αποτρέπουν τη φθορά των μαλλιών κατά το φορμάρισμα χάρη στην απαλή ολίσθηση.
4.9
από 5
26
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Konntina
07/07/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
VALUE FOR MONEY
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ, ΔΕΝ ΚΑΙΕΙ ΤΑ ΜΑΛΙΑ. ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ VALUE FOR MONEY
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS675/00 Ισιωτικό Vivid Ends
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS675/00 Ισιωτικό Vivid Ends
yvan63
02/01/2017
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo
Prodotto che risponde alle aspettative. Facile da utilizzare, temperatura regolabile perfettamente. In poco tempo piega perfetta.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Caro88
10/11/2016
Italia
Ottimo prodotto
Facile da usare,con un gesto capelli perfetti e morbidissimi !!!+++
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare BHS677/00 Piastra per capelli Sublime Ends