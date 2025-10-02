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  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
  • Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*

Μη διαθέσιμο πλέον

5000 SeriesΙσιωτικό

BHS530/00

4.7
| (422) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*
Φορμάρετε τα μαλλιά σας με την τεχνολογία ThermoShield. Η ομοιόμορφη θερμοκρασία από τις ρίζες ως τις άκρες έχει ως αποτέλεσμα λιγότερη φθορά και υγιή μαλλιά. Ενισχύστε τη λάμψη των μαλλιών σας με 2 φορές περισσότερα ιόντα για υπέροχα χτενίσματα χωρίς φριζάρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

με τεχνολογία ThermoShield

Φορμάρισμα με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα*

  • Τεχνολογία ThermoShield

  • 50% γρηγορότερο ίσιωμα

  • 35% ομαλότερες αιωρούμενες πλάκες

  • Διπλάσια περιποίηση με ιόντα

Τεχνολογία ThermoShield για λιγότερη φθορά απο την θερμότητα

Τεχνολογία ThermoShield για λιγότερη φθορά απο την θερμότητα

Τεχνολογία ThermoShield για στυλ με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα. Ο αισθητήρας ρυθμίζει τη θερμοκρασία, έτσι ώστε από τις ρίζες έως τις άκρες, τα μαλλιά σας να έχουν το απόλυτο στυλ που τους αξίζει.

50% γρηγορότερο ίσιωμα**

Οι λείες πλάκες βοηθούν την ισιωτική συσκευή να γλιστρά απαλά στα μαλλιά, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στο φορμάρισμα και περισσότερο χρόνο στο να απολαμβάνετε το εκπληκτικό αποτέλεσμα.

35%*** ομαλότερες αιωρούμενες πλάκες για απαλό φορμάρισμα

35% ομαλότερες πλάκες με τεχνολογία αιώρησης για απαλή ολίσθηση με κάθε κίνηση. Οι προηγμένες κεραμικές αιωρούμενες πλάκες μετακινούνται για να προσαρμόσουν την πίεση στα μαλλιά. Αυτό εξασφαλίζει ομοιόμορφη θερμότητα και πίεση στα μαλλιά για καλή απόδοση φορμαρίσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

422

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

02/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι τέλειο αλλά αναγκάστηκα να το βγάλω από την πρίζα για να σβήσει… Πώς απενεργοποιείται;

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

30/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προϊόν

Πραγματικά ότι καλύτερο και για ισιωμα κ για μπούκλες ζεσταίνεται σε δευτερόλεπτα το μόνο που θα άλλαζα λίγο μεγαλύτερο καλώδιο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

17/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!

Κάνει τη δουλειά του - ισιώνει εύκολα και κάνει μπούκλες

Μειονεκτήματα

μήκος καλωδίου

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το ίδιο αποτέλεσμα φορμαρίσματος επιτυγχάνεται με χαμηλότερη έκθεση σε θερμότητα στους 180°C έναντι του HP8361 στους 210°C.

  2. έναντι του HP8361

  3. έναντι του BHS677