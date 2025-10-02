2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Τεχνολογία ThermoShield
50% γρηγορότερο ίσιωμα
2x ιοντική φροντίδα για λαμπερά μαλλιά
Πλάκες εμποτισμένες με αργανέλαιο
Τεχνολογία ThermoShield για στυλ με λιγότερη φθορά από τη θερμότητα. Ο αισθητήρας ρυθμίζει τη θερμοκρασία, έτσι ώστε από τις ρίζες έως τις άκρες, τα μαλλιά σας να έχουν το απόλυτο στυλ που τους αξίζει.
Οι λείες πλάκες βοηθούν την ισιωτική συσκευή να γλιστρά απαλά στα μαλλιά, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στο φορμάρισμα και περισσότερο χρόνο στο να απολαμβάνετε το εκπληκτικό αποτέλεσμα.
Αυτό το ισχυρό σύστημα ιόντων ενισχύει τη λάμψη των μαλλιών σας με διπλάσια ιοντική περιποίηση σε κάθε φορμάρισμα. Η φόρτιση των μαλλιών σας με εκατομμύρια αρνητικά ιόντα ανά κυβικό εκατοστό εξαλείφει το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιείται τα μαλλιά σας και λειαίνει την τρίχα. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε μαλλιά χωρίς φριζάρισμα με εκπληκτική λάμψη.
4.7
από 5
422
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Veronici
02/10/2025
Ελλάδα
Είναι τέλειο αλλά αναγκάστηκα να το βγάλω από την πρίζα για να σβήσει… Πώς απενεργοποιείται;
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Popi1989
30/06/2023
Ελλάδα
Εξαιρετικό προϊόν
Πραγματικά ότι καλύτερο και για ισιωμα κ για μπούκλες ζεσταίνεται σε δευτερόλεπτα το μόνο που θα άλλαζα λίγο μεγαλύτερο καλώδιο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Maryjt
17/09/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ!
Κάνει τη δουλειά του - ισιώνει εύκολα και κάνει μπούκλες
Μειονεκτήματα
μήκος καλωδίου
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHS520/00 Ισιωτικό
Το ίδιο αποτέλεσμα φορμαρίσματος επιτυγχάνεται με χαμηλότερη έκθεση σε θερμότητα στους 180°C έναντι του HP8361 στους 210°C.
έναντι του HP8361