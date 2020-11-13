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Μη διαθέσιμο πλέον
Τεχνολογία ThermoProtect
Εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά
Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη
6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας LED
Η τεχνολογία ThermoProtect κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα στις πλάκες και προστατεύει τα μαλλιά σας αποτρέποντάς τα από την υπερθέρμανση.
Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Οι κεραμικές πλάκες εμποτιμένες με κερατίνη γλιστρούν απαλά πάνω στα μαλλιά σας, για γρήγορο και εύκολο φορμάρισμα.
4.7
από 5
51
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Leone150cv
13/11/2020
Italia
Ottimo prodotto
Qualità e leggerezza del prodotto. Molto efficace.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect
Sílvia C
10/01/2022
Portugal
Ótima relação qualidade preço
Uso dia sim dia não para esticar o meu cabelo para dar um acabamento mesmo liso e tirar os jeitos. O cabelo fica bem esticado e sem pontas secas ou estragadas.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect
duana1245
15/06/2022
France
Incroyable !
Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.
Μειονεκτήματα
Aucun
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect