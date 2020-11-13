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  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
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  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
  • Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων

Μη διαθέσιμο πλέον

StraightCare EssentialΙσιωτική συσκευή ThermoProtect

BHS378/00

4.7
| (51) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων
Ειδικά σχεδιασμένο για εύκολο και γρήγορο styling, με μακριές πλάκες με κερατίνη και 6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας LED. Φροντίστε τα μαλλιά σας με την τεχνολογία ThermoProtect που αποτρέπει την υπερθέρμανση και χαρίζει στα μαλλιά σας τη λάμψη των ιόντων.
Δείτε όλα τα οφέλη

Λεία και λαμπερά μαλλιά με εκπομπή ιόντων

  • Τεχνολογία ThermoProtect

  • Εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά

  • Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη

  • 6 ρυθμίσεις θερμοκρασίας LED

Τεχνολογία ThermoProtect

Τεχνολογία ThermoProtect

Η τεχνολογία ThermoProtect κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα στις πλάκες και προστατεύει τα μαλλιά σας αποτρέποντάς τα από την υπερθέρμανση.

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν

Περιποίηση με εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν

Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Κεραμικές πλάκες με κερατίνη που γλιστρούν απαλά στα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά

Κεραμικές πλάκες με κερατίνη που γλιστρούν απαλά στα μαλλιά, αφήνοντάς τα λαμπερά

Οι κεραμικές πλάκες εμποτιμένες με κερατίνη γλιστρούν απαλά πάνω στα μαλλιά σας, για γρήγορο και εύκολο φορμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.7

από 5

51

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

13/11/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Qualità e leggerezza del prodotto. Molto efficace.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Piastra per capelli ThermoProtect

10/01/2022

Portugal

Portugal

Ótima relação qualidade preço

Uso dia sim dia não para esticar o meu cabelo para dar um acabamento mesmo liso e tirar os jeitos. O cabelo fica bem esticado e sem pontas secas ou estragadas.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS375/00 Alisador ThermoProtect

15/06/2022

France

France

Incroyable !

Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.

Μειονεκτήματα

Aucun

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.