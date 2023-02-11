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  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
  • Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**

Μη διαθέσιμο πλέον

5000 SeriesΣεσουάρ

BHD530/00

4.6
| (866) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**
Η τεχνολογία ThermoShield προστατεύει απόλυτα τα μαλλιά από τη φθορά που προκαλεί η θερμότητα, ελέγχοντας ενεργά τη θερμοκρασία του αέρα στο σεσουάρ και διατηρώντας τη στο βέλτιστο επίπεδο.
Δείτε όλα τα οφέλη

με τεχνολογία ThermoShield

Γρήγορο στέγνωμα χωρίς φθορά από τη θερμότητα**

  • 2300 W

  • Τεχνολογία ThermoShield

  • Μεταλλικά ιόντα και ιοντική φροντίδα με 4 φορές περισσότερα ιόντα

  • 3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ταχύτητας

Τεχνολογία ThermoShield για απόλυτη προστασία από τη θερμότητα

Τεχνολογία ThermoShield για απόλυτη προστασία από τη θερμότητα

Ο αισθητήρας ανίχνευσης υπερθέρμανσης βελτιστοποιεί και ελέγχει ενεργά τη θερμοκρασία του αέρα, προστατεύοντας τα μαλλιά σας από τη φθορά** που προκαλεί η υπερθέρμανση. Απολαύστε στέγνωμα χωρίς άγχος, χάρη στην τεχνολογία ThermoShield.

20%*** πιο γρήγορο στέγνωμα με ισχυρή ροή αέρα 2300W

20%*** πιο γρήγορο στέγνωμα με ισχυρή ροή αέρα 2300W

Η πιο ισχυρή ροή αέρα των 2300W κάνει το στέγνωμα 20%** πιο γρήγορο, ενώ παράλληλα προστατεύει τα μαλλιά σας.

Το ισχυρό μοτέρ παράγει ταχύτητες αέρα έως και 110 χλμ/ώρα****

Το ισχυρό μοτέρ παράγει ταχύτητες αέρα έως και 110 χλμ/ώρα****

Το μοτέρ υψηλής απόδοσης αυτού του σεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επαγγελματική αγορά. Παράγει ταχύτητα αέρα έως και 110 χλμ/ώρα****, για γρήγορο στέγνωμα και εντυπωσιακό φορμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

866

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

11/02/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Τελεια δουλεια με τα μαλλια

Μου εκανε ομορφα κ απαλα μαλλια κ αναδειξε το χρωμα μου!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Σεσουάρ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Σεσουάρ

08/11/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Prodotto molto soddisfacente

Confermo la buona qualità del prodotto acquistato oramai qualche mese fa. Buona maneggevolezza, varietà del getto d’aria che si può regolare nell’intensità e nella portata del calibro. Lo riacquisterei senza dubbio

Πλεονεκτήματα

Qualità, affidabilità del marchio, ottima maneggevolezza

Μειονεκτήματα

Bocchettone un po’ grande

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

12/10/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Ottimo Asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000

Sto utilizzando l'asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000 è devo dire che è un ottimo prodotto, sono rimasta positivamente colpita della sua qualità e dalle sue caratteristiche. È un'asciugacapelli che favorisce un'asciugatura rapida ma non aggressiva, anzi grazie al sistema dei doppi ioni e alla tecnologia termoprotettiva salvaguardia e protegge i capelli, i quali risultano morbidi e lucenti senza essere aggrediti dal calore. Si possono scegliere diverse temperature e diversi flussi d'aria in base alla caratteristica del proprio capello e allo styling che di vuole raggiungere. Il design dell'asciugacapelli è molto bello e moderno, i pulsanti offrono una facilità dell'utilizzo del prodotto ed è facile da maneggiare per cui non risulta per niente pesante quando si utilizza, il beccuccio di plastica dirige il getto dell'aria nella giusta direzione, infine il cavo ha un'ottima lunghezza. È un'asciugacapelli di cui non vorrò più farne a meno ed adattissimo alle mie esigenze per cui ottiene la mia piena approvazione.

Πλεονεκτήματα

Tecnologia termoprotettiva, sistema agli ioni, asciugatura rapida e velocità.

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σε σχέση με το BHD350 στην επάνω ρύθμιση

  2. ρύθμιση ThermoShield

  3. σε σχέση με το βασικό σεσουάρ

  4. * * δοκιμή σε εργαστήριο της Philips με το στόμιο στην επάνω ρύθμιση

  5. * * * μεταλλικά ιόντα μετά από έκθεση 6 μηνών στην υπεριώδη ακτινοβολία