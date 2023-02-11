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Μη διαθέσιμο πλέον
2300 W
Τεχνολογία ThermoShield
Μεταλλικά ιόντα και ιοντική φροντίδα με 4 φορές περισσότερα ιόντα
3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ταχύτητας
Ο αισθητήρας ανίχνευσης υπερθέρμανσης βελτιστοποιεί και ελέγχει ενεργά τη θερμοκρασία του αέρα, προστατεύοντας τα μαλλιά σας από τη φθορά** που προκαλεί η υπερθέρμανση. Απολαύστε στέγνωμα χωρίς άγχος, χάρη στην τεχνολογία ThermoShield.
Η πιο ισχυρή ροή αέρα των 2300W κάνει το στέγνωμα 20%** πιο γρήγορο, ενώ παράλληλα προστατεύει τα μαλλιά σας.
Το μοτέρ υψηλής απόδοσης αυτού του σεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για την επαγγελματική αγορά. Παράγει ταχύτητα αέρα έως και 110 χλμ/ώρα****, για γρήγορο στέγνωμα και εντυπωσιακό φορμάρισμα.
4.6
από 5
866
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Andrianna
11/02/2023
Ελλάδα
Τελεια δουλεια με τα μαλλια
Μου εκανε ομορφα κ απαλα μαλλια κ αναδειξε το χρωμα μου!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Σεσουάρ
MaryF80
08/11/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Prodotto molto soddisfacente
Confermo la buona qualità del prodotto acquistato oramai qualche mese fa. Buona maneggevolezza, varietà del getto d’aria che si può regolare nell’intensità e nella portata del calibro. Lo riacquisterei senza dubbio
Πλεονεκτήματα
Qualità, affidabilità del marchio, ottima maneggevolezza
Μειονεκτήματα
Bocchettone un po’ grande
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Ilovebooks985
12/10/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo Asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000
Sto utilizzando l'asciugacapelli Philips Advanced Serie 5000 è devo dire che è un ottimo prodotto, sono rimasta positivamente colpita della sua qualità e dalle sue caratteristiche. È un'asciugacapelli che favorisce un'asciugatura rapida ma non aggressiva, anzi grazie al sistema dei doppi ioni e alla tecnologia termoprotettiva salvaguardia e protegge i capelli, i quali risultano morbidi e lucenti senza essere aggrediti dal calore. Si possono scegliere diverse temperature e diversi flussi d'aria in base alla caratteristica del proprio capello e allo styling che di vuole raggiungere. Il design dell'asciugacapelli è molto bello e moderno, i pulsanti offrono una facilità dell'utilizzo del prodotto ed è facile da maneggiare per cui non risulta per niente pesante quando si utilizza, il beccuccio di plastica dirige il getto dell'aria nella giusta direzione, infine il cavo ha un'ottima lunghezza. È un'asciugacapelli di cui non vorrò più farne a meno ed adattissimo alle mie esigenze per cui ottiene la mia piena approvazione.
Πλεονεκτήματα
Tecnologia termoprotettiva, sistema agli ioni, asciugatura rapida e velocità.
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 5000 Series BHD501/00 Asciugacapelli
σε σχέση με το BHD350 στην επάνω ρύθμιση
ρύθμιση ThermoShield
σε σχέση με το βασικό σεσουάρ
* * δοκιμή σε εργαστήριο της Philips με το στόμιο στην επάνω ρύθμιση
* * * μεταλλικά ιόντα μετά από έκθεση 6 μηνών στην υπεριώδη ακτινοβολία