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  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
  • Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία

Μη διαθέσιμο πλέον

3000 SeriesΣεσουάρ

BHD351/10

4.5
| (675) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία
Το μοναδικά σχεδιασμένο εξάρτημα ThermoProtect συνδυάζει ζεστό και κρύο αέρα για καθημερινή φροντίδα με ισχυρό αποτέλεσμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

με το εξάρτημα ThermoProtect

Πανίσχυρο στέγνωμα σε χαμηλότερη θερμοκρασία

  • 2100W

  • Εξάρτημα ThermoProtect

  • Προηγμένη ιοντική φροντίδα

  • 6 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας

Πανίσχυρο στέγνωμα με 2100W

Πανίσχυρο στέγνωμα με 2100W

Αυτό το σεσουάρ 2100W δημιουργεί μια ισχυρή ροή αέρα για όμορφα αποτελέσματα κάθε μέρα.

Εξάρτημα ThermoProtect

Εξάρτημα ThermoProtect

Το μοναδικά σχεδιασμένο εξάρτημα ThermoProtect συνδυάζει ζεστό και κρύο αέρα για καθημερινή φροντίδα με ισχυρό αποτέλεσμα. Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 15°C, ενώ τα μαλλιά σας στεγνώνουν και πάλι γρήγορα.

Προηγμένη περιποίηση με ιόντα για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Προηγμένη περιποίηση με ιόντα για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Αυτό το ισχυρό σύστημα ιόντων παράγει έως και 20 εκατομμύρια ιόντα* ανά στέγνωμα, εντείνοντας τη λάμψη της τρίχας, για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

675

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/09/2023

Italia

Italia

Asciugatura potente e protezione

Asciugatura rapida e potente, termoprotezione e controllo temperatura e velocità. Maneggevole e leggero

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 Series BHD351/10 Asciugacapelli

31/08/2023

Italia

Italia

Asciugatura veloce

Il phon asciuga velocemente i capelli, senza rovinarli e la nuova bocchetta senti il getto d'aria in maniera più omogenea.

Πλεονεκτήματα

asciugatura veloce

Μειονεκτήματα

non ho contro da segnalare

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

29/08/2023

Italia

Italia

Ottimo asciugacapelli

Il prodotto è leggero e maneggevole. Dispone di 6 velocità diverse (4 calde, 2 fredde). Poco rumoroso. Il getto di aria sembra alla prima accensione debole, ma ciò non influisce sull'asciugatura dei capelli, delicata ma comunque rapida.

Πλεονεκτήματα

Leggero, veloce, non aggressivo.

Μειονεκτήματα

non ho rilevato contro.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3000 BHD360/20 Asciugacapelli

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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