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  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
  • Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα

Μη διαθέσιμο πλέον

DryCareΕπαγγελματικό σεσουάρ

BHD272/00

4.7
| (128) Κριτικές | 97% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα
Το σεσουάρ Philips Pro διαθέτει επαγγελματικό μοτέρ AC που παράγει αέρα με ταχύτητα έως και 130 χλμ./ώρα*, για γρήγορα και επαγγελματικά αποτελέσματα. Επίσης, διαθέτει τη ρύθμιση ThermoProtect για βέλτιστη θερμοκρασία και προστασία από την υπερθέρμανση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα για επαγγελματικά αποτελέσματα

  • Πανίσχυρο μοτέρ AC

  • Ισχύς στεγνώματος 2100 W

  • Υψηλή ταχύτητα αέρα έως 130 χλμ./ώρα*

  • Εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά

Γρήγορο στέγνωμα, πανίσχυρο μοτέρ AC

Γρήγορο στέγνωμα, πανίσχυρο μοτέρ AC

Το σεσουάρ Philips Pro διαθέτει ένα υψηλής απόδοσης μοτέρ AC ειδικά σχεδιασμένο για την επαγγελματική αγορά. Παράγει αέρα με ταχύτητα έως και 130 χλμ./ώρα*, για γρήγορα και αποδοτικά αποτελέσματα.

Ισχύς 2100 W για γρήγορο στέγνωμα υψηλής απόδοσης

Ισχύς 2100 W για γρήγορο στέγνωμα υψηλής απόδοσης

Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μια εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το styling των μαλλιών σας γρήγορη και εύκολη διαδικασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect

Ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect

Η ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.7

από 5

128

Κριτικές

97%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

14/04/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.

Πλεονεκτήματα

Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

11/10/2023

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Fantastico phon

Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!

Πλεονεκτήματα

Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i

Μειονεκτήματα

Nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

05/12/2021

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

LE FUNZIONI SONO ECCELLENTI

Ho scelto il massimo dei voti perchè sono, anzi siamo e sopratutto mia moglie, soddisfatto del prodotto. Ottimo in tutto anche meglio di come descritto. Consiglio a tutti per qualità/prezzo di acquistarlo.

Πλεονεκτήματα

TUTTO

Μειονεκτήματα

NON HO TROVATO DIFETTI

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμή στο εργαστήριο της Philips στην Ολλανδία το 2018. Δοκιμή χωρίς στόμιο στις ρυθμίσεις ταχύτητας 2 και θερμότητας 2.