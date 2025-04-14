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Μη διαθέσιμο πλέον
Πανίσχυρο μοτέρ AC
Ισχύς στεγνώματος 2100 W
Υψηλή ταχύτητα αέρα έως 130 χλμ./ώρα*
Εκπομπή ιόντων για λαμπερά μαλλιά
Το σεσουάρ Philips Pro διαθέτει ένα υψηλής απόδοσης μοτέρ AC ειδικά σχεδιασμένο για την επαγγελματική αγορά. Παράγει αέρα με ταχύτητα έως και 130 χλμ./ώρα*, για γρήγορα και αποδοτικά αποτελέσματα.
Αυτό το επαγγελματικό σεσουάρ 2100 W δημιουργεί μια εξαιρετικά ισχυρή ροή αέρα. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού ισχύος και ταχύτητας κάνει το στέγνωμα και το styling των μαλλιών σας γρήγορη και εύκολη διαδικασία.
Η ρύθμιση θερμοκρασίας ThermoProtect παρέχει βέλτιστη θερμοκρασία στεγνώματος αλλά και επιπλέον προστασία των μαλλιών από την υπερθέρμανση. Με εξίσου ισχυρή ροή αέρα, έχετε τέλεια αποτελέσματα ενώ φροντίζετε τα μαλλιά σας.
4.7
από 5
128
Κριτικές
97%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
utente02
14/04/2025
Italia
Ottimo prodotto
Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.
Πλεονεκτήματα
Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Lidia2023
11/10/2023
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Fantastico phon
Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!
Πλεονεκτήματα
Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i
Μειονεκτήματα
Nessuno
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
GiaVa53
05/12/2021
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
LE FUNZIONI SONO ECCELLENTI
Ho scelto il massimo dei voti perchè sono, anzi siamo e sopratutto mia moglie, soddisfatto del prodotto. Ottimo in tutto anche meglio di come descritto. Consiglio a tutti per qualità/prezzo di acquistarlo.
Πλεονεκτήματα
TUTTO
Μειονεκτήματα
NON HO TROVATO DIFETTI
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Δοκιμή στο εργαστήριο της Philips στην Ολλανδία το 2018. Δοκιμή χωρίς στόμιο στις ρυθμίσεις ταχύτητας 2 και θερμότητας 2.