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Μη διαθέσιμο πλέον
Πανίσχυρη απόδοση, υπέροχη λάμψη
Το σεσουάρ Philips DryCare Pro AC διαθέτει νέο μοτέρ AC που παράγει αέρα σε ταχύτητα έως και 105 χλμ/ώρα, για γρήγορα και επαγγελματικά αποτελέσματα. Με 4 φορές περισσότερα ιόντα από τα υπόλοιπα μοντέλα της Philips, το αποτέλεσμα είναι πιο λαμπερά και όμορφα μαλλιά.
2300 W
Μοτέρ AC
105 km/h
Χαρίστε στα μαλλιά σας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη χάρη στο σύστημα ιονισμού. Αυτό το σεσουάρ εκπέμπει τετραπλάσια αρνητικά φορτισμένα ιόντα σε σύγκριση με άλλα σεσουάρ της Philips. Το αποτέλεσμα; Απόλυτα λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν. Αφήστε τα να λάμψουν!
Το άνοιγμα 7 χιλ. του στομίου εστιάζει τη ροή του αέρα στα μαλλιά για φορμάρισμα ακριβείας σε συγκεκριμένες περιοχές. Το ιδανικό εξάρτημα για βούρτσισμα κατά το στέγνωμα και το φορμάρισμα.
Μια άκρως απαραίτητη επαγγελματική λειτουργία! Αυτό το νέο κουμπί ριπής κρύου αέρα δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς πατημένο για να το χρησιμοποιήσετε. Παρέχει μια έντονη ριπή κρύου αέρα για σταθεροποίηση μετά το φορμάρισμα.
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4.5
από 5
123
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cats51
26/09/2020
Ελλάδα
εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα
Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ημερομηνία χρήσης 2018-09-26
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ημερομηνία χρήσης 2018-09-26
KConstantin
04/12/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Κάνει εξαιρετική δουλειά.
Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...
Πλεονεκτήματα
Κάνει ότι υπόσχεται.
Μειονεκτήματα
Μήκος καλωδίου.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04
KConstantin
04/12/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Κάνει εξαιρετική δουλειά.
Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...
Πλεονεκτήματα
Κάνει ότι υπόσχεται.
Μειονεκτήματα
Μήκος καλωδίου.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04