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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
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  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

DryCareΕπαγγελματικό σεσουάρ

BHD177/00

4.5

| (123) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πανίσχυρη απόδοση, υπέροχη λάμψη

Το σεσουάρ Philips DryCare Pro AC διαθέτει νέο μοτέρ AC που παράγει αέρα σε ταχύτητα έως και 105 χλμ/ώρα, για γρήγορα και επαγγελματικά αποτελέσματα. Με 4 φορές περισσότερα ιόντα από τα υπόλοιπα μοντέλα της Philips, το αποτέλεσμα είναι πιο λαμπερά και όμορφα μαλλιά.

Δείτε όλα τα οφέλη

με 4 φορές περισσότερα ιόντα

Πανίσχυρη απόδοση, υπέροχη λάμψη

  • 2300 W

  • Μοτέρ AC

  • 105 km/h

4 φορές περισσότερα ιόντα για ακόμη πιο λαμπερά μαλλιά

4 φορές περισσότερα ιόντα για ακόμη πιο λαμπερά μαλλιά

Χαρίστε στα μαλλιά σας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη χάρη στο σύστημα ιονισμού. Αυτό το σεσουάρ εκπέμπει τετραπλάσια αρνητικά φορτισμένα ιόντα σε σύγκριση με άλλα σεσουάρ της Philips. Το αποτέλεσμα; Απόλυτα λαμπερά μαλλιά που δεν φριζάρουν. Αφήστε τα να λάμψουν!

Στόμιο φορμαρίσματος 7 mm για τέλειο φορμάρισμα

Στόμιο φορμαρίσματος 7 mm για τέλειο φορμάρισμα

Το άνοιγμα 7 χιλ. του στομίου εστιάζει τη ροή του αέρα στα μαλλιά για φορμάρισμα ακριβείας σε συγκεκριμένες περιοχές. Το ιδανικό εξάρτημα για βούρτσισμα κατά το στέγνωμα και το φορμάρισμα.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ριπής κρύου αέρα για σταθεροποίηση του χτενίσματος

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ριπής κρύου αέρα για σταθεροποίηση του χτενίσματος

Μια άκρως απαραίτητη επαγγελματική λειτουργία! Αυτό το νέο κουμπί ριπής κρύου αέρα δεν χρειάζεται να είναι συνεχώς πατημένο για να το χρησιμοποιήσετε. Παρέχει μια έντονη ριπή κρύου αέρα για σταθεροποίηση μετά το φορμάρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

123

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα

Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ημερομηνία χρήσης 2018-09-26

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ημερομηνία χρήσης 2018-09-26

04/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Κάνει εξαιρετική δουλειά.

Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...

Πλεονεκτήματα

Κάνει ότι υπόσχεται.

Μειονεκτήματα

Μήκος καλωδίου.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04

04/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Κάνει εξαιρετική δουλειά.

Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...

Πλεονεκτήματα

Κάνει ότι υπόσχεται.

Μειονεκτήματα

Μήκος καλωδίου.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ημερομηνία χρήσης 2018-11-04

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.