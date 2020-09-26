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  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
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  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
  • Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ

Μη διαθέσιμο πλέον

DryCareΕπαγγελματικό σεσουάρ

BHD176/00

4.5
| (123) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ
Το σεσουάρ Philips DryCare Pro AC διαθέτει επαγγελματικό μοτέρ AC που παράγει αέρα με ταχύτητα που φτάνει έως και τα 95 χλμ./ώρα, για γρήγορα και επαγγελματικά αποτελέσματα, ενώ είναι τόσο ελαφρύ που μπορείτε να το χειριστείτε άνετα και εύκολα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Κατασκευασμένο για επιδόσεις, σχεδιασμένο για στυλ

  • 2200W

  • Μοτέρ AC

  • 95 km/h

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Σύστημα ιονισμού για λαμπερά μαλλιά χωρίς φριζάρισμα

Σύστημα ιονισμού για μαλλιά χωρίς στατικό ηλεκτρισμό. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.

Ελαφρύ

Ελαφρύ

Το σεσουάρ Philips DryCare Pro έχει ελαφριά και συμπαγή σχεδίαση για μεγαλύτερη άνεση. Η λαβή διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό, γεγονός που διευκολύνει το κράτημα.

Cold Shot, ριπή κρύου αέρα για σταθεροποίηση του χτενίσματος

Cold Shot, ριπή κρύου αέρα για σταθεροποίηση του χτενίσματος

Μια επαγγελματική λειτουργία που είναι άκρως απαραίτητη και χρήσιμη, το κουμπί Cold Shot παρέχει έντονη ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το φορμάρισμα για σταθεροποίηση του χτενίσματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

123

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

26/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα

Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

04/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Κάνει εξαιρετική δουλειά.

Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...

Πλεονεκτήματα

Κάνει ότι υπόσχεται.

Μειονεκτήματα

Μήκος καλωδίου.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

04/12/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Κάνει εξαιρετική δουλειά.

Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...

Πλεονεκτήματα

Κάνει ότι υπόσχεται.

Μειονεκτήματα

Μήκος καλωδίου.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.