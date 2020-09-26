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Μη διαθέσιμο πλέον
2200W
Μοτέρ AC
95 km/h
Σύστημα ιονισμού για μαλλιά χωρίς στατικό ηλεκτρισμό. Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν το στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Το σεσουάρ Philips DryCare Pro έχει ελαφριά και συμπαγή σχεδίαση για μεγαλύτερη άνεση. Η λαβή διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό, γεγονός που διευκολύνει το κράτημα.
Μια επαγγελματική λειτουργία που είναι άκρως απαραίτητη και χρήσιμη, το κουμπί Cold Shot παρέχει έντονη ριπή κρύου αέρα. Χρησιμοποιείται μετά το φορμάρισμα για σταθεροποίηση του χτενίσματος.
4.5
από 5
123
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cats51
26/09/2020
Ελλάδα
εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα
Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
KConstantin
04/12/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Κάνει εξαιρετική δουλειά.
Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...
Πλεονεκτήματα
Κάνει ότι υπόσχεται.
Μειονεκτήματα
Μήκος καλωδίου.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
KConstantin
04/12/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Κάνει εξαιρετική δουλειά.
Το χρησιμοποιεί η γυναίκα μου, που έχει πολύ κατσαρή κ δύσκολη τρίχα, καθώς και οι κόρες μου. Είναι πολύ ευχαριστημένες με το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο αντικατέστησε άλλο επώνυμο προϊόν, μετά απο 10 έτη, του οποίου το κόστος είναι 2πλό σε σχέση με το συγκεκριμένο προϊόν, χωρίς κάποια ουσιαστική διαφορά. Το μόνο που θα ήθελαν στο συγκεκριμένο προϊόν, είναι λίγο μακρύτερο καλώδιο...
Πλεονεκτήματα
Κάνει ότι υπόσχεται.
Μειονεκτήματα
Μήκος καλωδίου.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare BHD177/00 Επαγγελματικό σεσουάρ