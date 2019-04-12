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DryCare Essential BHD029/00 Energy efficient hairdryer

BHD029/00

4.4
| (29) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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12/04/2019

Italia

Italia

Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco

Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.

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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico

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11/04/2019

Italia

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Veloce e leggero

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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08/04/2019

Italia

Italia

Consigliatissimo

Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.

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