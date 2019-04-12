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4.4
από 5
29
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
elecle
12/04/2019
Italia
Μέρος της προώθησης
Asciugacapelli compatto leggero e che consuma poco
Ho testato questo prodotto e effettivamente anche se a risparmio energetico non ha nulla da invidiare ad altri prodotti più potenti. Io avendo i capelli lunghi utilizzo spesso il phon e devo dire che in termini di tempo non mi è cambiato assolutamente nulla per asciugarli, anzi devo dire che lascia anche i capelli quasi più "morbidi". Design essenziale e di dimensioni ridotte con un peso notevolmente leggero. Unico neo che nella confezione non c'è il diffusore per capelli ricci. In definitiva lo ritengo un ottimo prodotto leggero maneggevole e a risparmio energetico notevole.
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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD029/00 Asciugacapelli a risparmio energetico
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Milly87
11/04/2019
Italia
Μέρος της προώθησης
Veloce e leggero
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
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milly87
08/04/2019
Italia
Μέρος της προώθησης
Consigliatissimo
Asciugcapelli che ha sostituito immediatamente il mio, innanzitutto è di peso notevolmente inferiore e avendo problemi fisici né ho tratto subito vantaggio. Inoltre ho notato che a differenza del mio vecchio asciugacapelli, seppur professionale, asciuga velocemente i capelli e non si appesantiscono, ma soprattutto grazie a questo prodotto dopo l'asciugatura non necessito più della piastra. Altro vantaggio per me importantissimo è che da quando sto usando Philips dry care non necessariamente devo fare lo shampoo ogni due giorni, i capelli si mantengono puliti molto più a lungo.
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