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Μη διαθέσιμο πλέον

Essential BHD004/00 Hair Dryer

BHD004/00

4.2

| (49) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

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Κριτικές

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4.2

από 5

49

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

18/05/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD006/00 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD006/00 Asciugacapelli

29/08/2018

Portugal

Portugal

Produto excelente.

Produto totalmente adequado ao que eu preciso. Secador potente e ergonómico.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD004/00 Hair Dryer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD004/00 Hair Dryer

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD002/00 Föhn

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-17

Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD002/00 Föhn

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-17

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.