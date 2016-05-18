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Μη διαθέσιμο πλέον
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4.2
από 5
49
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
joh89
18/05/2016
Italia
Ottimo prodotto
[Employee of philipsglobal] L'ho acquistato giusto ieri e già mi sto trovando molto bene. Sto apprezzando le sue caratteristiche. Il manico pieghevole è una gran bella cosa, permette di riporlo occupando poco spazio inoltre è comodo da portare con se in viaggio. La sua potenza lo rende molto veloce nell'asciugatura dei capelli. Ottimo prodotto davvero.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD006/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD006/00 Asciugacapelli
Bloom
29/08/2018
Portugal
Produto excelente.
Produto totalmente adequado ao que eu preciso. Secador potente e ergonómico.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD004/00 Hair Dryer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD004/00 Hair Dryer
Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD002/00 Föhn
Ημερομηνία χρήσης 2020-01-17
Η αξιολογηση έγινε για Essential BHD002/00 Föhn
Ημερομηνία χρήσης 2020-01-17