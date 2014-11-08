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Μη διαθέσιμο πλέον

DryCare Essential BHD001/00 Hairdryer

BHD001/00

4.5
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
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Κριτικές

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4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

16/01/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi viaggia spesso

é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.

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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

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Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

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