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Μη διαθέσιμο πλέον
4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Punica1245
08/11/2014
Deutschland
Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs
Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
anett
15/10/2014
Deutschland
fön
also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
antonioalbo
16/01/2015
Italia
Ottimo per chi viaggia spesso
é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli