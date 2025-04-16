2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
1200W
Compact
Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του σεσουάρ είναι η πτυσσόμενη λαβή του. Χάρη σε αυτή, έχετε ένα μικρό και πρακτικό σεσουάρ που χωράει εύκολα ακόμα και σε περιορισμένο χώρο για να μπορείτε να το παίρνετε σχεδόν παντού μαζί σας.
Αυτό το σεσουάρ 1200W προσφέρει βέλτιστη ροή αέρα και απαλό στέγνωμα, για εκπληκτικά αποτελέσματα κάθε μέρα.
Αυτό το μικρό σεσουάρ σάς προσφέρει 3 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας για δροσερό, ήπιο ή γρήγορο στέγνωμα.
4.5
από 5
21
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
brasilcasalinga
16/04/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
piccolo ma potente
piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .
Πλεονεκτήματα
comodo , potente, piccolino
Μειονεκτήματα
spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Hosky0
30/11/2019
Italia
Ottimo
Uso perfetto, funzioni facili ed intuitive per chiunque
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Plingen
14/01/2021
Sverige
Μέρος της προώθησης
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Πλεονεκτήματα
Kompakt men stark
Μειονεκτήματα
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Hårtork
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Hårtork