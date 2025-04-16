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  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
  • Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας

Μη διαθέσιμο πλέον

EssentialCareΣεσουάρ

BHC010/10

4.5
| (21) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας
Το νέο βασικό σεσουάρ της Philips είναι χαριτωμένο, μικρό και πανίσχυρο. Η ισχύς των 1200W σας επιτρέπει να στεγνώνετε τα μαλλιά σας ήπια και γρήγορα, ενώ οι ευέλικτες ρυθμίσεις είναι σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες στεγνώματος και να προσφέρουν επιπλέον φροντίδα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εύκολη περιποίηση για τα μαλλιά σας

  • 1200W

  • Compact

Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη μεταφορά

Πτυσσόμενη λαβή για εύκολη μεταφορά

Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του σεσουάρ είναι η πτυσσόμενη λαβή του. Χάρη σε αυτή, έχετε ένα μικρό και πρακτικό σεσουάρ που χωράει εύκολα ακόμα και σε περιορισμένο χώρο για να μπορείτε να το παίρνετε σχεδόν παντού μαζί σας.

Απαλό στέγνωμα 1200 W για όμορφα αποτελέσματα

Απαλό στέγνωμα 1200 W για όμορφα αποτελέσματα

Αυτό το σεσουάρ 1200W προσφέρει βέλτιστη ροή αέρα και απαλό στέγνωμα, για εκπληκτικά αποτελέσματα κάθε μέρα.

3 ευέλικτες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στεγνώματος για διαφορετικές ανάγκες

3 ευέλικτες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στεγνώματος για διαφορετικές ανάγκες

Αυτό το μικρό σεσουάρ σάς προσφέρει 3 προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμότητας και ταχύτητας για δροσερό, ήπιο ή γρήγορο στέγνωμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.5

από 5

21

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

16/04/2025

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

piccolo ma potente

piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .

Πλεονεκτήματα

comodo , potente, piccolino

Μειονεκτήματα

spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

30/11/2019

Italia

Italia

Ottimo

Uso perfetto, funzioni facili ed intuitive per chiunque

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Πλεονεκτήματα

Kompakt men stark

Μειονεκτήματα

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.