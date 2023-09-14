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Μη διαθέσιμο πλέον
Έντονες μπούκλες και κυματιστά μαλλιά που λάμπουν
Σας παρουσιάζουμε τη συσκευή για μπούκλες Glam Shine. Η πρώτη μας συσκευή για μπούκλες με φροντίδα ιόντων και κύλινδρο εμπλουτισμένο με τιτάνιο, για υπέροχα λαμπερές μπούκλες και κυματιστά μαλλιά. Η μοναδική ένδειξη Curl Ready σας βοηθά να σχηματίζετε ομοιόμορφες μπούκλες και προστατεύει την τρίχα από την υπερθέρμανση.
Κωνικός κύλινδρος 13 χιλ. - 25 χιλ.
Περιποίηση με εκπομπή ιόντων
Κύλινδρος εμπλουτισμένος με τιτάνιο
Ένδειξη Curl Ready
Τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα εξαλείφουν τον στατικό ηλεκτρισμό, περιποιούνται τα μαλλιά σας και λειαίνουν την τρίχα, για εντονότερη λάμψη και στιλπνότητα των μαλλιών. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λαμπερά, λεία που δεν φριζάρουν.
Το τιτάνιο, το οποίο χρησιμοποιείται επαγγελματικά, είναι πολύτιμο για την αντοχή του και τη γρήγορη μεταφορά θερμότητας, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση στο φορμάρισμα. Ο κύλινδρος είναι εμπλουτισμένος με τιτάνιο για τέλεια αποτελέσματα.
Η μοναδική ένδειξη Curl Ready σάς ενημερώνει πότε η μπούκλα είναι έτοιμη, εκπέμποντας ένα ηχητικό σήμα. Αυτή η πρωτοποριακή λειτουργία σάς βοηθά να αποκτήσετε όμορφες μπούκλες και κυματισμούς, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην αποφυγή της υπερθέρμανσης των μαλλιών. Μπορείτε πάντα να φορμάρετε τα μαλλιά σας χωρίς να την χρησιμοποιήσετε, αν προτιμάτε άλλους χρόνους φορμαρίσματος.
4.6
από 5
30
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Πλεονεκτήματα
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Μειονεκτήματα
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Πλεονεκτήματα
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-13
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-13
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang