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Μη διαθέσιμο πλέον
Κάντε τις μπούκλες σας να λάμψουν
Το ψαλίδι για μπούκλες Sublime Ends είναι το πρώτο μας ψαλίδι που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προστατεύει τις ευαίσθητες άκρες των μαλλιών σας. Χάρη στην κορυφαία μας τεχνολογία SplitStop, μπορείτε να δημιουργείτε φυσικές μπούκλες χωρίς καμία ανησυχία!
Κωνικός κύλινδρος 13 χιλ. - 25 χιλ.
Τεχνολογία SplitStop
Επίστρωση με κερατίνη
Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός βελτιστοποιημένης απόδοσης θερμότητας και μειωμένης τριβής, που σέβεται την υγεία των μαλλιών σας από τη ρίζα έως τις άκρες. Χωρίς απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, η συσκευή διασφαλίζει τη συνεχή και ομοιόμορφη παροχή βέλτιστης θερμότητας σε όλο το μήκος του θερμαινόμενου κυλίνδρου καθώς κάνετε styling. Ο κύλινδρος έχει επίστρωση από λείο κεραμικό υλικό για μείωση του φριζαρίσματος. Δημιουργήστε τέλειες μπούκλες με πιο υγιείς άκρες.
Η κερατίνη είναι το βασικό συστατικό των μαλλιών που τα κάνει δυνατά, υγιή και λαμπερά. Η κεραμική επίστρωση της πλάκας είναι εμπλουτισμένη με κερατίνη για ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας.
Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 9 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο, μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο των μαλλιών σας για αποφυγή της φθοράς.
4.6
από 5
30
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Πλεονεκτήματα
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Μειονεκτήματα
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Ημερομηνία χρήσης 2023-08-14
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Πλεονεκτήματα
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-13
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Ημερομηνία χρήσης 2019-06-13
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
μετά από 2 χρόνια προσομοιωμένης χρήσης (μπούκλες) στους 180°C κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, μαλλιά χωρίς ψαλίδα