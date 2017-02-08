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Μη διαθέσιμο πλέον
BHB869/00
Κάντε τις μπούκλες σας να λάμψουν
Το ψαλίδι για μπούκλες Sublime Ends είναι το πρώτο μας ψαλίδι που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προστατεύει τις ευαίσθητες άκρες των μαλλιών σας. Χάρη στην κορυφαία μας τεχνολογία SplitStop, μπορείτε να δημιουργείτε χαλαρές μπούκλες χωρίς καμία ανησυχία!
Εξαιρετικά μεγάλος κύλινδρος 38 χιλ.
Τεχνολογία SplitStop
Επίστρωση με κερατίνη
Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός βελτιστοποιημένης απόδοσης θερμότητας και μειωμένης τριβής, που σέβεται την υγεία των μαλλιών σας από τη ρίζα έως τις άκρες. Χωρίς απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, η συσκευή διασφαλίζει τη συνεχή και ομοιόμορφη παροχή βέλτιστης θερμότητας σε όλο το μήκος του θερμαινόμενου κυλίνδρου καθώς κάνετε styling. Ο κύλινδρος έχει επίστρωση από λείο κεραμικό υλικό για μείωση του φριζαρίσματος. Δημιουργήστε τέλειες μπούκλες με πιο υγιείς άκρες.
Η κερατίνη είναι το βασικό συστατικό των μαλλιών που τα κάνει δυνατά, υγιή και λαμπερά. Η κεραμική επίστρωση της πλάκας είναι εμπλουτισμένη με κερατίνη για ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας.
Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 8 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο, μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο των μαλλιών σας για αποφυγή της φθοράς.
1.0
από 5
1
Κριτική
annaprimavera
08/02/2017
Italia
Insoddisfatta
Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
μετά από 2 χρόνια προσομοιωμένης χρήσης (μπούκλες) στους 180°C κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, μαλλιά χωρίς ψαλίδα