Τεχνολογία SplitStop για απόλυτη προστασία από την ψαλίδα

Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός βελτιστοποιημένης απόδοσης θερμότητας και μειωμένης τριβής, που σέβεται την υγεία των μαλλιών σας από τη ρίζα έως τις άκρες. Χωρίς απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, η συσκευή διασφαλίζει τη συνεχή και ομοιόμορφη παροχή βέλτιστης θερμότητας σε όλο το μήκος του θερμαινόμενου κυλίνδρου καθώς κάνετε styling. Ο κύλινδρος έχει επίστρωση από λείο κεραμικό υλικό για μείωση του φριζαρίσματος. Δημιουργήστε τέλειες μπούκλες με πιο υγιείς άκρες.