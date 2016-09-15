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Μη διαθέσιμο πλέον

StyleCareΨαλίδι για μπούκλες Sublime Ends

BHB868/00

Κάντε τις μπούκλες σας να λάμψουν

Το ψαλίδι για μπούκλες Sublime Ends είναι το πρώτο μας ψαλίδι που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προστατεύει τις ευαίσθητες άκρες των μαλλιών σας. Χάρη στην κορυφαία μας τεχνολογία SplitStop, μπορείτε να δημιουργείτε ανάλαφρες μπούκλες χωρίς καμία ανησυχία!

Δείτε όλα τα οφέλη

Έως και 95% λιγότερη ψαλίδα*

Κάντε τις μπούκλες σας να λάμψουν

  • Μεγάλος κύλινδρος 32 χιλ.

  • Τεχνολογία SplitStop

  • Επίστρωση με κερατίνη

  • Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τεχνολογία SplitStop για απόλυτη προστασία από την ψαλίδα

Τεχνολογία SplitStop για απόλυτη προστασία από την ψαλίδα

Το μυστικό μας για μαλλιά χωρίς ψαλίδα είναι η νέα τεχνολογία SplitStop. Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός βελτιστοποιημένης απόδοσης θερμότητας και μειωμένης τριβής, που σέβεται την υγεία των μαλλιών σας από τη ρίζα έως τις άκρες. Χωρίς απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, η συσκευή διασφαλίζει τη συνεχή και ομοιόμορφη παροχή βέλτιστης θερμότητας σε όλο το μήκος του θερμαινόμενου κυλίνδρου καθώς κάνετε styling. Ο κύλινδρος έχει επίστρωση από λείο κεραμικό υλικό για μείωση του φριζαρίσματος. Δημιουργήστε τέλειες μπούκλες με πιο υγιείς άκρες.

Επίστρωση με κερατίνη για μεγαλύτερη φροντίδα

Επίστρωση με κερατίνη για μεγαλύτερη φροντίδα

Η κερατίνη είναι το βασικό συστατικό των μαλλιών που τα κάνει δυνατά, υγιή και λαμπερά. Η κεραμική επίστρωση της πλάκας είναι εμπλουτισμένη με κερατίνη για ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας.

8 ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο

Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 8 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο, μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο των μαλλιών σας για αποφυγή της φθοράς.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. μετά από 2 χρόνια προσομοιωμένης χρήσης (μπούκλες) στους 180°C κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, μαλλιά χωρίς ψαλίδα