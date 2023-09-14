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Μεσαίος κύλινδρος 25 χιλ.
Κεραμική επίστρωση τουρμαλίνης
Ψηφιακές ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Ο λείος κεραμικός κύλινδρος εμποδίζει τη φθορά των μαλλιών σας κατά το φορμάρισμα. Είναι εμπλουτισμένος με τουρμαλίνη και προσφέρει στις μπούκλες σας μοναδική απαλότητα και λάμψη.
Χάρη στην ψηφιακή οθόνη με 8 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για απόλυτο έλεγχο, μπορείτε να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο των μαλλιών σας για αποφυγή της φθοράς.
Χάρη στην υψηλή θερμοκρασία, μπορείτε να αλλάξετε το χτένισμα των μαλλιών σας και να αποκτήσετε τις τέλειες μπούκλες που ονειρεύεστε.
4.7
από 5
17
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
La_joys
14/09/2023
Italia
Bel risultato
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Πλεονεκτήματα
la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo
Μειονεκτήματα
Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
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adrian14
25/04/2020
Italia
ottima qualita
ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce
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Aleeex97
28/01/2020
Italia
Piega perfetta con estrema facilità!
Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.
Πλεονεκτήματα
Pratico, leggero, di facile uso
Μειονεκτήματα
Nessuno
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