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Μη διαθέσιμο πλέον

StyleCare EssentialΣυσκευή για μπούκλες

BHB862/00

3.5

| (2) Κριτικές

Όλα όσα χρειάζεστε για ανάλαφρες μπούκλες

Φτιάξτε εντυπωσιακές μπούκλες πιο εύκολα από ποτέ. Απλώς τυλίξτε τα μαλλιά σας και δώστε τους φόρμα για να πετύχετε το κυματιστό στυλ που πάντα θέλατε. Η κεραμική επίστρωση ενισχύει τη λάμψη και τη γυαλάδα των μαλλιών σας, δημιουργώντας ανάλαφρες και εντυπωσιακές μπούκλες με κίνηση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Όλα όσα χρειάζεστε για ανάλαφρες μπούκλες

  • Κυρίως σώμα 16 χιλ.

  • Θερμοκρασία 200°C

  • Κεραμική επίστρωση

Κύλινδρος φορμαρίσματος 16 χιλ. για ανάλαφρες και σφιχτές μπούκλες

Κύλινδρος φορμαρίσματος 16 χιλ. για ανάλαφρες και σφιχτές μπούκλες

Με τον κύλινδρο διαμέτρου 16 χιλ. μπορείτε να δημιουργήσετε ανάλαφρες μπούκλες γεμάτες κίνηση καθώς και μπουκλάκια για ανέμελη και νεανική εμφάνιση.

Προστατευτική κεραμική επίστρωση για εξαιρετικά απαλό φορμάρισμα

Προστατευτική κεραμική επίστρωση για εξαιρετικά απαλό φορμάρισμα

Η προστατευτική κεραμική επίστρωση εγγυάται ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και λιγότερη φθορά της τρίχας, για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά.

Υψηλή θερμοκρασία 200°C για βέλτιστα αποτελέσματα

Υψηλή θερμοκρασία 200°C για βέλτιστα αποτελέσματα

Η υψηλή θερμότητα 200°C εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα, ενώ ελαχιστοποιεί τη φθορά των μαλλιών.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.5

από 5

2

Κριτικές

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Πλεονεκτήματα

günstig

Μειονεκτήματα

zeitaufwändig

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-14

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Μειονεκτήματα

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Ημερομηνία χρήσης 2022-02-11

Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Ημερομηνία χρήσης 2022-02-11

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.