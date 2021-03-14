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Μη διαθέσιμο πλέον
BHB862/00
Όλα όσα χρειάζεστε για ανάλαφρες μπούκλες
Φτιάξτε εντυπωσιακές μπούκλες πιο εύκολα από ποτέ. Απλώς τυλίξτε τα μαλλιά σας και δώστε τους φόρμα για να πετύχετε το κυματιστό στυλ που πάντα θέλατε. Η κεραμική επίστρωση ενισχύει τη λάμψη και τη γυαλάδα των μαλλιών σας, δημιουργώντας ανάλαφρες και εντυπωσιακές μπούκλες με κίνηση.
Κυρίως σώμα 16 χιλ.
Θερμοκρασία 200°C
Κεραμική επίστρωση
Με τον κύλινδρο διαμέτρου 16 χιλ. μπορείτε να δημιουργήσετε ανάλαφρες μπούκλες γεμάτες κίνηση καθώς και μπουκλάκια για ανέμελη και νεανική εμφάνιση.
Η προστατευτική κεραμική επίστρωση εγγυάται ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και λιγότερη φθορά της τρίχας, για λαμπερά και μεταξένια μαλλιά.
Η υψηλή θερμότητα 200°C εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα, ενώ ελαχιστοποιεί τη φθορά των μαλλιών.
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3.5
από 5
2
Κριτικές
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Πλεονεκτήματα
günstig
Μειονεκτήματα
zeitaufwändig
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-14
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Μειονεκτήματα
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Ημερομηνία χρήσης 2022-02-11
Η αξιολογηση έγινε για StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Ημερομηνία χρήσης 2022-02-11