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Μη διαθέσιμο πλέον
Σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας
Ευέλικτη κεφαλή 2D
Λεπίδες τρίμερ φιλικές προς το δέρμα
Βαθύ ξύρισμα
100% κατάλληλη για χρήση στο ντους
Το πρωτοποριακό σύστημα διπλής κεφαλής προσφέρει απαλό και βαθύ ξύρισμα που αφήνει το δέρμα σας απαλό και αναζωογονημένο ή με τριμάρισμα ακριβείας που συμπληρώνει τέλεια το μοναδικό σας στυλ. Αυτή η συσκευή περιποίησης προσφέρει την ευελιξία που χρειάζεστε.
Το σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας διαθέτει περλέ άκρες για ακόμα πιο απαλή επιδερμίδα, οπές σε σχήμα ρόμβου για άνετη κίνηση στο δέρμα, ενώ το προστατευτικό ελαχιστοποιεί σημαντικά τους ερεθισμούς του δέρματος.
Με τεχνολογία που ακολουθεί το περίγραμμα του σώματος, η ευέλικτη κεφαλή 2D προσαρμόζει την κεφαλή της ξυριστικής μηχανής ώστε να ακολουθεί το περίγραμμα των περιοχών του σώματος. Πιάνει ακόμα και τις δύσκολες τρίχες.
4.4
από 5
120
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Νικήτας
22/10/2025
Ελλάδα
Καλό εξελιγμένο νέο προϊόν
Ευχαριστώ την philips που μου άλλαξε την ελλαττωματική μου bg 7025/15 με αυτό το εξελιγμένο νέο μοντέλο. Η κεφαλή replacement foil BG2010 της bg 7470/15 είναι πολύ πιο εξελιγμένη σε σχέση με το TT2000 της bg 7025/15 , δε βγαίνει όταν τη χρησιμοποιείς όπως της bg 7025/15 το TT2000 και αφήνει το σώμα πιο απαλό, κάνοντας το ξύρισμα πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τη bg 7025 /15. Θα την συνηστούσα
Πλεονεκτήματα
Εξελιγμένο foil, δε βγαίνει η κεφαλή κατά λάθος όπως σε bg 7025/15, αφήνει το σώμα πολύ μαλακό
Μειονεκτήματα
Ίσως θα ήταν καλύτερο αν γυρνούσε 4D η κεφαλή? Θα δείξει η χρήση. :)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Κεφαλή 2D και διπλό σύστημα για τριμάρισμα-ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Κεφαλή 2D και διπλό σύστημα για τριμάρισμα-ξύρισμα
MrNScotty
16/03/2026
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Great all-rounder that’s gentle on hair
I’ve been using the Philips Bodygroom Series 7000 for a few weeks now, and it’s a really reliable bit of kit. Here’s my take on how it actually performs: The Shave & Trim The adjustable comb is definitely the standout feature for me. It’s incredibly smooth and, most importantly, it doesn’t pull on the hairs at all, which has been an issue with other trimmers I’ve used. I haven't had a single nick or cut, which gives you a lot of confidence. However, as someone with sensitive skin, I did notice a bit of friction burn when using it dry. It’s not a dealbreaker, but something to be mindful of if you're prone to irritation. Design & Handling Despite being packed with features, it’s actually quite compact and easy to hold. It can still be a little tricky to navigate those really "hard to reach" spots, but generally, it’s easy to manoeuvre. I also really appreciate how quiet it is—it doesn’t feel like you’re starting a lawnmower in the bathroom! Battery & Extras The battery life is phenomenal. I’ve been using it for a few weeks on a single charge and haven't had to plug it in once yet. It comes with plenty of attachments, and the included carry bag is a lifesaver; it’s actually big enough to keep everything together so you don't end up losing the smaller pieces in a drawer.
Πλεονεκτήματα
Zero hair-pulling or nicks. Incredible battery life (weeks of use per charge). Quiet motor and compact design. Handy storage bag for all attachments.
Μειονεκτήματα
Can cause slight friction burn on sensitive skin if used dry. A few awkward angles can still be tough to reach.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Groomer 7000 Series BG7470/15 2D flex head and dual trim-shave system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Groomer 7000 Series BG7470/15 2D flex head and dual trim-shave system
Rennk
16/03/2026
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Powerful and skin friendly
Excellent body groomer by Philips! Very easy to use and it is skin friendly. Perfect for all body areas even sensitive. Great for trimming and shaving too. It is dermatologicaly tested and the battery life is amazing (up to 120mins runtime). It comes with a few different attachments (shaving head, trimming head, adjustable comb 1 - 3 mm, adjustable comb 3 - 7 mm, intimate comb, travel pouch and USB-A charging cable. I would definitely recommend this product to everyone!
Πλεονεκτήματα
Skin friendly, powerful, attachments
Μειονεκτήματα
Nothing
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Groomer 7000 Series BG7470/15 2D flex head and dual trim-shave system
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Body Groomer 7000 Series BG7470/15 2D flex head and dual trim-shave system
Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024.
Η επιλογή γρήγορης φόρτισης παρέχει αρκετή ισχύ για ένα τριμάρισμα
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