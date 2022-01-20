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Μη διαθέσιμο πλέον
2D Εύκαμπτη Ξυριστική σώματος
Ενσωματωμένο τρίμερ, (3-11 χιλ.)
Αυτονομία 70 λεπτά, φόρτιση 1 ώρα
Μοναδική σχεδίαση διπλής όψης
Τώρα μπορείτε να τριμάρετε και να ξυρίζετε με αυτοπεποίθηση οποιοδήποτε σημείο κάτω από το λαιμό με ένα μόνο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το τρίμερ και την ξυριστική μηχανή Bodygroom 7000 της Philips για όλο το σώμα για να τριμάρετε με ένα μόνο εξάρτημα, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στην πλάτη, τους ώμους, το στήθος, τους κοιλιακούς, τις μασχάλες, τα χέρια, τη βουβωνική χώρα και τα πόδια.
Η έξτρα ευέλικτη ξυριστική κεφαλή προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του σώματος, προσφέροντας απαλό, βαθύ ξύρισμα με λιγότερη πίεση.
Εξασφαλίστε ένα φυσικό λουκ ή ένα πιο βαθύ αποτέλεσμα χάρη στη ρυθμιζόμενη χτένα 5 επιλογών με μήκη τριμαρίσματος που κυμαίνονται από 3 χιλ. έως 11 χιλ.
Βραβεία
4.2
από 5
462
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Maikl32
20/01/2022
Ελλάδα
Bf7025/15
Αφού δοκιμάστηκε σας επιβεβαιώνω ότι είναι μια εξαιρετική μηχανή. Τέλειο τριμαρισμα, βαθύ ξύρισμα, ασφαλής για την ευαίσθητη περιοχή, δεν μπουκώνει.
Πλεονεκτήματα
Η γενικής της χρήση
Μειονεκτήματα
Δεν βρήκα κάτι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Streettriple
12/01/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλειο προϊόν.
Κάνει ότι υπόσχεται, ποιοτικό προϊόν με διπλή χρήση και αδιάβροχο με τεράστια διάρκεια μπαταρίας.
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα , χρήση και διάρκεια μπαταρίας.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
03/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Πολύ καλή
Καλές λεπίδες που δεν σε ταλαιπωρούν πολύ. Θέλει λίγο προσοχή, άλλα όχι κάτι παράλογο
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
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