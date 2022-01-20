ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
  • Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Bodygroom 7000Αδιάβροχη συσκευή περιποίησης σώματος

BG7020/15

4.2
| (462) Κριτικές | 85% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα
Τα προϊόντα της σειράς 7000 διαθέτουν μοναδική σχεδίαση διπλής όψης για εύκολη εναλλαγή ανάμεσα σε ξύρισμα και τριμάρισμα. Η ξυριστική μηχανή προσαρμόζεται στις καμπύλες του σώματός σας για απαλό ξύρισμα. Το τρίμερ έχει 5 διαφορετικά μήκη για χρήση σε κάθε σημείο του σώματός σας.
Δείτε όλα τα οφέλη
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Σχεδίαση για προστασία ακόμη και στις ευαίσθητες περιοχές

Ξύρισμα και τριμάρισμα σε όλο το σώμα

  • 2D Εύκαμπτη Ξυριστική σώματος

  • Ενσωματωμένο τρίμερ, (3-11 χιλ.)

  • Αυτονομία 70 λεπτά, φόρτιση 1 ώρα

  • Μοναδική σχεδίαση διπλής όψης

Απολαύστε εκπληκτική εμφάνιση από την κορυφή ως τα νύχια, ενώ παράλληλα προστατεύστε το δέρμα σας

Τώρα μπορείτε να τριμάρετε και να ξυρίζετε με αυτοπεποίθηση οποιοδήποτε σημείο κάτω από το λαιμό με ένα μόνο εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το τρίμερ και την ξυριστική μηχανή Bodygroom 7000 της Philips για όλο το σώμα για να τριμάρετε με ένα μόνο εξάρτημα, για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στην πλάτη, τους ώμους, το στήθος, τους κοιλιακούς, τις μασχάλες, τα χέρια, τη βουβωνική χώρα και τα πόδια.

Προσαρμόζεται στις καμπύλες του σώματος εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Προσαρμόζεται στις καμπύλες του σώματος εξασφαλίζοντας άνετο ξύρισμα

Η έξτρα ευέλικτη ξυριστική κεφαλή προσαρμόζεται εύκολα στις καμπύλες του σώματος, προσφέροντας απαλό, βαθύ ξύρισμα με λιγότερη πίεση.

Κόβει ή τριμάρει ακόμα και τα πιο πυκνά μαλλιά

Κόβει ή τριμάρει ακόμα και τα πιο πυκνά μαλλιά

Εξασφαλίστε ένα φυσικό λουκ ή ένα πιο βαθύ αποτέλεσμα χάρη στη ρυθμιζόμενη χτένα 5 επιλογών με μήκη τριμαρίσματος που κυμαίνονται από 3 χιλ. έως 11 χιλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image AWARD-3620246

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.2

από 5

462

Κριτικές

85%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

20/01/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Bf7025/15

Αφού δοκιμάστηκε σας επιβεβαιώνω ότι είναι μια εξαιρετική μηχανή. Τέλειο τριμαρισμα, βαθύ ξύρισμα, ασφαλής για την ευαίσθητη περιοχή, δεν μπουκώνει.

Πλεονεκτήματα

Η γενικής της χρήση

Μειονεκτήματα

Δεν βρήκα κάτι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

12/01/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τέλειο προϊόν.

Κάνει ότι υπόσχεται, ποιοτικό προϊόν με διπλή χρήση και αδιάβροχο με τεράστια διάρκεια μπαταρίας.

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα , χρήση και διάρκεια μπαταρίας.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

03/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Πολύ καλή

Καλές λεπίδες που δεν σε ταλαιπωρούν πολύ. Θέλει λίγο προσοχή, άλλα όχι κάτι παράλογο

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 