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Σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας
Βαθύ ξύρισμα
Αναδιπλούμενο εξάρτημα στο πίσω μέρος
Χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης
100% κατάλληλη για χρήση στο ντους
Το σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας διαθέτει περλέ άκρες για ακόμα πιο απαλή επιδερμίδα, οπές σε σχήμα ρόμβου για άνετη κίνηση στο δέρμα, ενώ το προστατευτικό ελαχιστοποιεί σημαντικά τους ερεθισμούς του δέρματος.
Ξύρισμα έως τα 0,2 χιλ. Η τεχνολογία κοπής σάς προσφέρει το βαθύ ξύρισμα ακριβείας που χρειάζεστε. Το πλέγμα ξυριστικής μηχανής σε σχήμα ρόμβου λειτουργεί απρόσκοπτα, για να διασφαλίζει απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα, για απαλή και αναζωογονημένη επιδερμίδα.
Το νέο αναδιπλούμενο εξάρτημα πλάτης προσφέρει βελτιωμένη εργονομική εμπειρία και βελτιώνει σημαντικά την προσβασιμότητα σε όλο το σώμα. Η λαβή διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις για άνετο ξύρισμα από όλες τις πλευρές.
4.2
από 5
632
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
George352
27/07/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Κάνει ό,τι λέει
Είχα αμφιβολίες για τη λαβή, όμως κάνει καταπληκτική δουλειά. Με βόλεψε απόλυτα. Κουρεύει και ξυρίζει πολύ καλά. Δεν είναι για μούσι και μαλλιά (όπως λέει και το κουτί του άλλωστε). Για όλα τα υπόλοιπα μέρη, κάνει ιδανικά τη δουλειά του.
Πλεονεκτήματα
Δεν κόβει, δεν μασάει, δεν ερεθίζει, φτάνει παντού.
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Terezen
21/07/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική εξέλιξη του προϊόντος
Πολύ καλή αυτονομία μπαταρίας, γρήγορη φόρτιση, πολύ καλη κοπή, καλύτερη στήριξη χτενών σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Toump
23/01/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τέλειο αποτέλεσμα κάθε φορά
Τέλειο τριμαρισμα ή ξύρισμα ακόμα και μετά από ένα χρόνο και η μπαταρία δεν τελειώνει καθόλου εύκολα. Ίσως χρειάζεται ανταλλακτικό κεφαλής σε κάνα 6 μηνο ακόμα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024.
Η επιλογή γρήγορης φόρτισης παρέχει αρκετή ισχύ για ένα τριμάρισμα
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