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  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
  • Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια

Body Groomer 3000 SeriesΜε σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας

BG3480/15

4.1
| (742) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια
Απολαύστε περιποίηση σώματος χωρίς κόπο και μεγαλύτερη φροντίδα της επιδερμίδας. Το σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας εξασφαλίζει βαθύ και απαλό ξύρισμα, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές, ενώ η χτένα 2 ή 3 χιλ. προσφέρει κομψή, προσεγμένη εμφάνιση.
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Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Βαθύ αποτέλεσμα με απόλυτη άνεση

Λείο αποτέλεσμα για όλο το σώμα, χωρίς προσπάθεια

  • Σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας

  • Βαθύ ξύρισμα

  • Χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης

  • 100% κατάλληλη για χρήση στο ντους

Κατοχυρωμένη τεχνολογία κοπής για απαλή αίσθηση στο δέρμα

Κατοχυρωμένη τεχνολογία κοπής για απαλή αίσθηση στο δέρμα

Το σύστημα ξυρίσματος τριπλής προστασίας διαθέτει περλέ άκρες για ακόμα πιο απαλή επιδερμίδα, οπές σε σχήμα ρόμβου για άνετη κίνηση στο δέρμα, ενώ το προστατευτικό ελαχιστοποιεί σημαντικά τους ερεθισμούς του δέρματος.

Απαλό και βαθύ ξύρισμα σε μήκος 0,2 χιλ.

Απαλό και βαθύ ξύρισμα σε μήκος 0,2 χιλ.

Ξύρισμα έως τα 0,2 χιλ. Η τεχνολογία κοπής σάς προσφέρει το βαθύ ξύρισμα ακριβείας που χρειάζεστε. Το πλέγμα ξυριστικής μηχανής σε σχήμα ρόμβου λειτουργεί απρόσκοπτα, για να διασφαλίζει απαλό, ομοιόμορφο αποτέλεσμα, για απαλή και αναζωογονημένη επιδερμίδα.

Κουμπωτές χτένες για τριμάρισμα των τριχών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

Κουμπωτές χτένες για τριμάρισμα των τριχών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

Με δυνατότητα προσαρμογής μήκους 2 ή 3 χιλ. ανάλογα με το στυλ σας, οι χτένες τριμαρίσματος διπλής κατεύθυνσης τριμάρουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας εύκολη και αποτελεσματική περιποίηση σε όλο το σώμα, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

742

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική Μηχανή.

Κάνει πολύ καλά την δουλειά της. Την χρησιμοποιώ πολύ συχνά και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το μόνο κακό είναι πως κρατάει μόνο 50 λεπτά οπότε θέλει πολύ συχνά φόρτιση.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

19/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τίμιο προϊόν

Είχα και πριν από αυτό PHILIPS και ήμουν ικανοποιημένος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Ευχρηστία, καλή ποιότητα κατασκευής, απαλό ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα, το μόνο μειονέκτημα οι πολλές ώρες φόρτισης

Πλεονεκτήματα

Ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα

Μειονεκτήματα

Μεγάλος χρόνος φόρτισης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 

  1. Με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά