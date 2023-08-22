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Μη διαθέσιμο πλέον
Σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας
1 κουμπωτό χτενάκι, 3 χιλ.
50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών
Σχεδιασμένο για ασφαλή και άνετη χρήση σε μασχάλες, στήθος και κοιλιά, πλάτη και ώμους, βουβωνική περιοχή και πόδια. Το σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας εγκλωβίζει και κόβει τρίχες διαφορετικού μήκους, χωρίς τη χρήση πολλών εργαλείων ή τη χρήση στοιχείων με αιχμηρές άκρες. Τα τρίμερ διπλής κατεύθυνσης κόβουν πιο μακριές τρίχες, ενώ το πλέγμα εξασφαλίζει βαθύτερο αποτέλεσμα.
Το σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας διαθέτει υποαλλεργικό πλέγμα και στρογγυλεμένες άκρες για την προστασία της επιδερμίδας σας κατά το ξύρισμα.
Περιλαμβάνει 1 χτενάκι για φυσικό τριμάρισμα 3 χιλ. Τοποθετήστε τη χτένα στην ξυριστική κεφαλή, για να κόψετε τις τρίχες σε σταθερό μήκος 3 χιλ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή χωρίς τη χτένα, για βαθύτερο αποτέλεσμα. Για πιο πυκνές τρίχες, συνιστάται πρώτα η χρήση της χτένας για τριμάρισμα του σώματος.
4.1
από 5
742
Κριτικές
84%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
k9cn
22/08/2023
Ελλάδα
Εξαιρετική Μηχανή.
Κάνει πολύ καλά την δουλειά της. Την χρησιμοποιώ πολύ συχνά και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το μόνο κακό είναι πως κρατάει μόνο 50 λεπτά οπότε θέλει πολύ συχνά φόρτιση.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Mick65ath
19/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Τίμιο προϊόν
Είχα και πριν από αυτό PHILIPS και ήμουν ικανοποιημένος
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Aragorn73
15/11/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό προϊόν
Ευχρηστία, καλή ποιότητα κατασκευής, απαλό ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα, το μόνο μειονέκτημα οι πολλές ώρες φόρτισης
Πλεονεκτήματα
Ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα
Μειονεκτήματα
Μεγάλος χρόνος φόρτισης
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα
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