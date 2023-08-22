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  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
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  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
  • Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Bodygroom series 3000Αδιάβροχη συσκευή περιποίησης σώματος

BG2024/15

4.1
| (742) Κριτικές | 84% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα
Το Series 3000 εξασφαλίζει ιδανικά αποτελέσματα για κάθε τύπο μαλλιών χωρίς να ερεθίζει την επιδερμίδα. Δοκιμάστε το σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας για το ξύρισμα ή τη χτένα 3 χιλ. για το τριμάρισμα.
Δείτε όλα τα οφέλη
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Η επωνυμία ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης που προτιμούν περισσότερο οι άνδρες παγκοσμίως1

Σε κάθε σημείο κάτω από το λαιμό

Τέλειο τριμάρισμα, άνετο ξύρισμα

  • Σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας

  • 1 κουμπωτό χτενάκι, 3 χιλ.

  • 50 λεπτά αυτονομίας/φόρτιση 8 ωρών

Άνετο τριμάρισμα ή ξύρισμα σε όλες τις περιοχές του σώματος

Άνετο τριμάρισμα ή ξύρισμα σε όλες τις περιοχές του σώματος

Σχεδιασμένο για ασφαλή και άνετη χρήση σε μασχάλες, στήθος και κοιλιά, πλάτη και ώμους, βουβωνική περιοχή και πόδια. Το σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας εγκλωβίζει και κόβει τρίχες διαφορετικού μήκους, χωρίς τη χρήση πολλών εργαλείων ή τη χρήση στοιχείων με αιχμηρές άκρες. Τα τρίμερ διπλής κατεύθυνσης κόβουν πιο μακριές τρίχες, ενώ το πλέγμα εξασφαλίζει βαθύτερο αποτέλεσμα.

Στρογγυλεμένες άκρες και υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία της επιδερμίδας

Στρογγυλεμένες άκρες και υποαλλεργικό πλέγμα για προστασία της επιδερμίδας

Το σύστημα περιποίησης της επιδερμίδας διαθέτει υποαλλεργικό πλέγμα και στρογγυλεμένες άκρες για την προστασία της επιδερμίδας σας κατά το ξύρισμα.

Περιλαμβάνεται χτένα 3 χιλ. για τέλειο τριμάρισμα

Περιλαμβάνεται χτένα 3 χιλ. για τέλειο τριμάρισμα

Περιλαμβάνει 1 χτενάκι για φυσικό τριμάρισμα 3 χιλ. Τοποθετήστε τη χτένα στην ξυριστική κεφαλή, για να κόψετε τις τρίχες σε σταθερό μήκος 3 χιλ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ξυριστική κεφαλή χωρίς τη χτένα, για βαθύτερο αποτέλεσμα. Για πιο πυκνές τρίχες, συνιστάται πρώτα η χρήση της χτένας για τριμάρισμα του σώματος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

742

Κριτικές

84%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

22/08/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική Μηχανή.

Κάνει πολύ καλά την δουλειά της. Την χρησιμοποιώ πολύ συχνά και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Το μόνο κακό είναι πως κρατάει μόνο 50 λεπτά οπότε θέλει πολύ συχνά φόρτιση.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

19/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Τίμιο προϊόν

Είχα και πριν από αυτό PHILIPS και ήμουν ικανοποιημένος

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό προϊόν

Ευχρηστία, καλή ποιότητα κατασκευής, απαλό ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα, το μόνο μειονέκτημα οι πολλές ώρες φόρτισης

Πλεονεκτήματα

Ξύρισμα χωρίς να τραυματίζει το δέρμα

Μειονεκτήματα

Μεγάλος χρόνος φόρτισης

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Bodygroom series 3000 BG3010/15 Αδιάβροχο τρίμερ για τη βουβωνική χώρα και το σώμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Διαδικτυακή έρευνα 16.003 ανδρών, χρηστών ηλεκτρικών συσκευών περιποίησης, που διεξήχθη το 2024. 