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Μη διαθέσιμο πλέον
34" / 86,7 εκ.
WQHD (3440 x 1440)
Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.
Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.
Αυτές οι οθόνες της Philips αποδίδουν εικόνες ανάλυσης CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixel. Αξιοποιώντας τα πάνελ υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας, ευρείες γωνίες προβολής 178/178, αυτές οι νέες οθόνες θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Το φορμά UltraWide 21:9 επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγικότητα με περισσότερο χώρο για συγκρίσεις σε παράθεση και δυνατότητα προβολής περισσότερων στηλών υπολογιστικών φύλλων. Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς πληροφορίες για επαγγελματικές λύσεις CAD-CAM, είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες CrystalClear.
4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Επαληθευμένος αγοραστής
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε mm
Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας
Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.
Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL
Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse