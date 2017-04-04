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  • Energy Label Europe C
    Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
  • Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
  • Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
  • Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
  • Energy Label Europe C
    Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
  • Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
  • Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
  • Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη

Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη Curved UltraWide LCD

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη
Η απαλή καμπύλη της οθόνης Philips Brilliance Curved UltraWide σας παρασύρει στην εικόνα της, για μια αξεπέραστη καθηλωτική εμπειρία.
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Με έμπνευση από τον κόσμο γύρω μας

Μια πανέμορφη, καμπυλωτή ευρεία οθόνη

  • 34" / 86,7 εκ.

  • WQHD (3440 x 1440)

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Καμπυλωτή σχεδίαση οθόνης για πιο καθηλωτική εμπειρία

Οι οθόνες με καμπυλωτή σχεδίαση προσφέρουν μοναδική εμπειρία χρήστη. Η καμπυλωτή οθόνη προσφέρει ευχάριστα και διακριτικά εφέ που σας καθηλώνουν και τραβούν την προσοχή σας στο κέντρο της οθόνης.

Γυαλί από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και στενό περίγραμμα για άψογη εμφάνιση

Γυαλί από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και στενό περίγραμμα για άψογη εμφάνιση

Οι νέες οθόνες Philips διαθέτουν πολύ στενό περίγραμμα περιορίζοντας τους περισπασμούς και προσφέροντας μέγιστο μέγεθος προβολής. Ειδικά κατάλληλη για ρύθμιση πολλών οθονών, όπως για παιχνίδια, graphics design και επαγγελματικές εφαρμογές, η οθόνη εξαιρετικά λεπτού πλαισίου σας δίνει την αίσθηση ότι χρησιμοποιείτε μία μεγάλη οθόνη.

Εικόνες CrystalClear με UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel

Εικόνες CrystalClear με UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel

Αυτές οι οθόνες της Philips αποδίδουν εικόνες ανάλυσης CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixel. Αξιοποιώντας τα πάνελ υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας, ευρείες γωνίες προβολής 178/178, αυτές οι νέες οθόνες θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Το φορμά UltraWide 21:9 επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγικότητα με περισσότερο χώρο για συγκρίσεις σε παράθεση και δυνατότητα προβολής περισσότερων στηλών υπολογιστικών φύλλων. Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς πληροφορίες για επαγγελματικές λύσεις CAD-CAM, είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες CrystalClear.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

18/12/2016

Danmark

Danmark

Επαληθευμένος αγοραστής

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε mm

  2. Αυτή η οθόνη Philips διαθέτει πιστοποίηση MHL. Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις της συσκευής σας MHL ή συμβουλευτείτε απευθείας τον προμηθευτή σας. Η πολιτική του κατασκευαστή της συσκευής σας ενδέχεται να απαιτεί να αγοράσετε το καλώδιο ή τον προσαρμογέα MHL της ίδιας εταιρείας για να λειτουργήσει με την οθόνη σας

  3. Απαιτείται συσκευή με πιστοποίηση MHL και προαιρετικό καλώδιο MHL (δεν περιλαμβάνεται). Συμβουλευτείτε τον πάροχο της συσκευής σας MHL για ζητήματα συμβατότητας.

  4. Η λειτουργία αναμονής/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση ενέργειας του ErP δεν είναι διαθέσιμη στη λειτουργία φόρτισης MHL

  5. Για να δείτε την πλήρη λίστα με τα προϊόντα με δυνατότητα MHL, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mhlconsortiun.org

  6. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse