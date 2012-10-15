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Μη διαθέσιμο πλέον
AZ3856/12
Πανίσχυρο φορητό ηχοσύστημα
Απολαύστε ψηφιακή μουσική με ισχυρό ήχο από τη φορητή σας συσκευή στο ηχοσύστημα CD AZ3856/12 της Philips, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Χάρη στο USB Direct, το σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων και τη συνολική ισχύ εξόδου 2x4W RMS.
8 W
USB και κασέτα
Ψηφιακό ραδιόφωνο
Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.
Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη συσκευή Philips για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όποια στιγμή θέλετε. Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας τα ακουστικά σας στη συσκευή.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.1
από 5
30
Κριτικές
RuMe
15/10/2012
Deutschland
Wunderbar einfach
Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine
larmailli
11/10/2012
Suisse
content, j'suis content !
content, j'en suis toujours très très content !!!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 Lecteur de CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 Lecteur de CD
bimbo
29/08/2012
Deutschland
Einfach gut
Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine
Αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση της συσκευής με ένταση μεγαλύτερη από 85 decibel γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.