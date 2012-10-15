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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ3856/12

4.1

| (30) Κριτικές

Πανίσχυρο φορητό ηχοσύστημα

Απολαύστε ψηφιακή μουσική με ισχυρό ήχο από τη φορητή σας συσκευή στο ηχοσύστημα CD AZ3856/12 της Philips, οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Χάρη στο USB Direct, το σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων και τη συνολική ισχύ εξόδου 2x4W RMS.

Δείτε όλα τα οφέλη

με συνολική ισχύ εξόδου 8W RMS

Πανίσχυρο φορητό ηχοσύστημα

  • 8 W

  • USB και κασέτα

  • Ψηφιακό ραδιόφωνο

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση

Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση

Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη συσκευή Philips για μια πιο προσωπική εμπειρία ακρόασης, όποια στιγμή θέλετε. Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας τα ακουστικά σας στη συσκευή.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.1

από 5

30

Κριτικές

15/10/2012

Deutschland

Deutschland

Wunderbar einfach

Die Soundmachine 3856 besticht durch ihre Einfachheit in der Benutzung und Handhabung. Hervorragend ist auch die Fernbedienung und das Design.

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Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine

11/10/2012

Suisse

Suisse

content, j'suis content !

content, j'en suis toujours très très content !!!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 Lecteur de CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 Lecteur de CD

29/08/2012

Deutschland

Deutschland

Einfach gut

Ich kann nichts schlechtes an dem Produkt finden. Einfach toll.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ3856 CD-Soundmachine

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση της συσκευής με ένταση μεγαλύτερη από 85 decibel γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας.