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Ηχοσύστημα με CD

AZ318B/12

3.6
| (8) Κριτικές
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Θέλετε να απολαμβάνετε μουσικές συλλογές που είναι αποθηκευμένες σε φορητό music player χωρίς να χρησιμοποιείτε ακουστικά; Συνδέστε την υποδοχή USB Direct με το ηχοσύστημα CD της Philips και απολαύστε την αγαπημένη σας ψηφιακή μουσική μέσω των πανίσχυρων ηχείων, οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
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Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.

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3.6

από 5

8

Κριτικές

2

14/10/2016

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Tolles Gerät

hervorragendes gerät in jeder Sicht .Kompaktes Design Platzsparend, passt überall mit klarem Sound und Klang. sehr guter Preis-Leistungsverhältnis. Weiter zu empfehlen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ318B CD-Soundmachine

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17/03/2018

Nederland

Nederland

Mooi apparaat met mooie klank!

- goede fm-ontvangst - mooie klank met boost - usb aansluiting is handig - leuk design

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17/04/2016

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis- Leistunsverhältnis

Design: Für meine Begriffe ist es ein angenehm schlichtes Design. Kein jugendlicher Ghettoblaster mit aufdringlicher Optik. Passt sich sehr gut in einem Büro oder sogar in der Küche ein! Bedienung: Alle Schalter sind gut zu erreichen, und deutlich erkennbar welche Funktion sie haben. Mir erklärte sich soweit alles ohne Bedienungsanleitung. Dies ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn ich nicht erst lange die Bedienungsanleitung studieren muss. CD's lassen sich gut einlegen und auch die USB Nutzung ist einfach. Was mich bei der Nutzung des USB ein wenig stört, ist die fehlende Auswahlmöglichkeit wenn die Musik in Ordnern auf dem Stick abgelegt sind. Man kann nur vor- oder zurück springen! Die Philips Soundmachine nutze ich in meinem Büro, dort ist der Radioempfang nicht gerade optimal. Die bisher genutzten Geräte hatten einen eher schlechten Empfang doch die AZ318 ist hier ausgesprochen gut im Radioempfang! Klasse! Verarbeitung: Das gesamte Gerät macht einen recht stabilen Eindruck, für den Einsatz im Alltag als stationäres Gerät absolut geeignet! Als tragbares Gerät sollte man es nicht fallen lassen, da durch den 100% Einsatz von Kunststoff eine große Bruchgefahr besteht. Zudem gehören 6 Batterien 1,5 Volt LR14 Baby in das Gerät, was nicht ganz billig ist! Sound: Für die Größe des Gerätes ist der Sound wirklich annehmbar, und kann mit der dynamischen Bassverstärkung auch noch aufgepeppt werden. Es ist durch die beiden voneinander abstrahlenden Lautsprecher ein angenehmes Klangbild zu erreichen. Fazit: Ich würde es jederzeit wieder kaufen, da ich in einem recht kleinem Gerät guten Sound, Vielseitigkeit und variabel aufstellbares Gerät habe!

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