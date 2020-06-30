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Μη διαθέσιμο πλέον
Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.
Ασημί
3 W
Ψηφιακό ραδιόφωνο
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ καλύτερο ήχο.
Mε τη λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής CD μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τη σειρά που επιθυμείτε.
4.0
από 5
14
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Πλεονεκτήματα
Great reception
Μειονεκτήματα
Nothing
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215S CD Soundmachine
Ημερομηνία χρήσης 2019-05-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215S CD Soundmachine
Ημερομηνία χρήσης 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine
ROBBY77
21/01/2018
United Kingdom
GOOD SOUND
A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine