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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ215R/12

4

| (14) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

  • Κόκκινο

  • 3 W

  • Ψηφιακό ραδιόφωνο

20 προσυντονισμένοι σταθμοί

Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD

Mε τη λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής CD μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τη σειρά που επιθυμείτε.

Στερεοφωνικός δέκτης FM

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

14

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Πλεονεκτήματα

Great reception

Μειονεκτήματα

Nothing

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215S CD Soundmachine

Ημερομηνία χρήσης 2019-05-30

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215S CD Soundmachine

Ημερομηνία χρήσης 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine

21/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

GOOD SOUND

A GOOD SOUND FROM A GOOD MAKE BEEN LOOKING FOR A CASSETTE PLAYER FOR A WHILE. THIS ONE IS JUST THE JOB

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215R CD Soundmachine

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.