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  • Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ215B/12

4.4
| (7) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

  • Μαύρο

  • 3 W

  • Ψηφιακό ραδιόφωνο

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD

Mε τη λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής CD μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τη σειρά που επιθυμείτε.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

7

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good for price

It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money. Good sounding player.

This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.