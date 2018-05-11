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Μη διαθέσιμο πλέον
Μαύρο
3 W
Ψηφιακό ραδιόφωνο
Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.
Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!
Mε τη λειτουργία προγραμματισμένης αναπαραγωγής CD μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια με τη σειρά που επιθυμείτε.
4.4
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine
Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine
Shubby
07/04/2018
United Kingdom
Great value for money. Good sounding player.
This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ215B CD Soundmachine