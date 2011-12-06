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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ1880/12

3.4

| (28) Κριτικές

Απολαύστε μοντέρνους ήχους με στυλ

Το ηχοσύστημα CD της Philips θα αποδεσμεύσει τις αγαπημένες σας ψηφιακές μελωδίες από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ώστε να μπορείτε να τις απολαμβάνετε με πανίσχυρο ήχο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Διαθέτει USB Direct και ψηφιακή εγγραφή MP3 με ένα πάτημα, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε μοντέρνους ήχους με στυλ

  • 5W

  • Εξαγωγή CD

  • Ψηφιακό ραδιόφωνο

Αντιγραφή CD για ψηφιακή επανεγγραφή MP3 με ένα άγγιγμα

Αντιγραφή CD για ψηφιακή επανεγγραφή MP3 με ένα άγγιγμα

Απλά συνδέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB του ηχοσυστήματος Philips και αρχίστε την εγγραφή της αγαπημένης σας μουσικής από CD στη συσκευή USB ή το MP3 player - με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς υπολογιστή.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

28

Κριτικές

06/12/2011

Italia

Italia

è davvero come viene descritta

bella esteticamente; robusta (la porto in giro x lavoro); si sente molto bene xè l'audio è potente e "pulito"; legge tutti i CD, anche quelli masterizzati, in qualsiasi modo; ha a possibilità dell'attacco USB che semplifica molto l'utilizzo dei file audio; il telecomando è comodo per gestire le funzioni a distanza.

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Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 Stereo CD

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Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 Stereo CD

03/04/2015

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.

Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.

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Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine

13/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend toestel

Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.