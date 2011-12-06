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Μη διαθέσιμο πλέον
AZ1880/12
Απολαύστε μοντέρνους ήχους με στυλ
Το ηχοσύστημα CD της Philips θα αποδεσμεύσει τις αγαπημένες σας ψηφιακές μελωδίες από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ώστε να μπορείτε να τις απολαμβάνετε με πανίσχυρο ήχο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Διαθέτει USB Direct και ψηφιακή εγγραφή MP3 με ένα πάτημα, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.
5W
Εξαγωγή CD
Ψηφιακό ραδιόφωνο
Απλά συνδέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB στη θύρα USB του ηχοσυστήματος Philips και αρχίστε την εγγραφή της αγαπημένης σας μουσικής από CD στη συσκευή USB ή το MP3 player - με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς υπολογιστή.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
3.4
από 5
28
Κριτικές
MG42019
06/12/2011
Italia
è davvero come viene descritta
bella esteticamente; robusta (la porto in giro x lavoro); si sente molto bene xè l'audio è potente e "pulito"; legge tutti i CD, anche quelli masterizzati, in qualsiasi modo; ha a possibilità dell'attacco USB che semplifica molto l'utilizzo dei file audio; il telecomando è comodo per gestire le funzioni a distanza.
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Juul
03/04/2015
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Mooi design, werkt prima en heeft heel mooi en warm geluid.
Deze soundmachine, met afstandsbediening, heeft vele mogelijkheden. Toestel werkt perfect en is een echte aanrader.
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Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine
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Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine
Bas2013
13/06/2013
Nederland
Uitstekend toestel
Prima geluid en gebruiksgemak. Vanaf aanschaf veel plezier beleefd aan dit toestel
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Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1880 CD-soundmachine