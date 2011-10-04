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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ1850/12

4.2

| (5) Κριτικές

Εξαιρετικός φορητός ήχος

Το ηχοσύστημα με CD της Philips θα απελευθερώσει τις αγαπημένες σας ψηφιακές μελωδίες από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής για να τις απολαμβάνετε με ισχυρό ήχο, παντού και πάντα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Εξαιρετικός φορητός ήχος

  • USB

  • Ψηφιακό ραδιόφωνο

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση

Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

5

Κριτικές

2
1

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have recently baught a cd player as a replacement for my old Philips AZ1570 cd player which I have had for ten years, but it has now come to the end of its life. The sound quality from my new player Philips AZ1850 boombox and the one I owned before are both excellent and powerful. The four speakers let you hear evrey little sound which you can miss on a player with no bass and surround sound. Since I was inpressed by the life span and performance of my old player I decided to buy another philips player and hopefully get some years and enjoyment from it. I like the usb port feature on my new player because I can use my player as an mp3 docking station.

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21/12/2011

Nederland

Nederland

Mooi product

Ziet er goed uit, doet wat het moet doen. Mijn kinderen zijn er helemaal trots op. Zeker ook met de mp3 faciliteit en de afstandsbediening!

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16/10/2011

France

France

Très bon produit, très complet, avev un son très agréable

Cet appareil permet d'écouter des cD, des CD mp3, des mp3 sur support USB., en plus de la radio. Nous n'avons pas essayé la lecture des wma, ni l'entrée "mp3 link" La télécommande est très pratique. Le design est de qualité. La fonction de veille programmée permet de s'endormir en écoutant.

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