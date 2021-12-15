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Μη διαθέσιμο πλέον
AZ1837/12
Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
Πρακτική σχεδίαση που αντανακλά το lifestyle σας, απολαύστε μουσική από διαφορετικές πηγές, όπως USB direct, MP3-CD, ραδιόφωνο.
Σχεδίαση lifestyle
USB
Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.
Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
3.1
από 5
7
Κριτικές
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Stereo CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Stereo CD
Senderista
17/12/2013
España
Ligero y buena acústica.
Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 CD Soundmachine
champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Lecteur de CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Lecteur de CD