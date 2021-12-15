ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ1837/12

3.1

| (7) Κριτικές

Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

Πρακτική σχεδίαση που αντανακλά το lifestyle σας, απολαύστε μουσική από διαφορετικές πηγές, όπως USB direct, MP3-CD, ραδιόφωνο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε

  • Σχεδίαση lifestyle

  • USB

Ακούστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Ακούστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.1

από 5

7

Κριτικές

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Stereo CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Stereo CD

17/12/2013

España

España

Ligero y buena acústica.

Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Lecteur de CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1837 Lecteur de CD

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.