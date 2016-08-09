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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ1834/12

3.8

| (22) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε τη μουσική παντού

Η κομψή και φορητή σχεδίαση του AZ1834 σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μουσικές συλλογές MP3/WMA που έχετε αποθηκεύσει στο φορητό σας music player χωρίς χρήση ακουστικών.

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Απολαύστε τη μουσική παντού

  • USB

Ηχεία πλήρους φάσματος για δυναμικό ήχο που σας καθηλώνει

Ηχεία πλήρους φάσματος για δυναμικό ήχο που σας καθηλώνει

Τα συμπαγή στερεοφωνικά ηχεία παρέχουν ποιοτικό ήχο πλήρους φάσματος και άνετη ακρόαση. Απολαύστε τη μουσική οποτεδήποτε και οπουδήποτε θέλετε χάρη στα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία που προσφέρουν άνεση και απόλαυση μουσικής αναπαραγωγής.

Σύνδεση line-in για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Η συνδεσιμότητα line-in MP3 επιτρέπει την άμεση αναπαραγωγή του περιεχομένου MP3 μέσω του ηχοσυστήματος που διαθέτετε. Συνδέοντας απλά το φορητό MP3 Player στο ηχοσύστημα μέσω της ενσωματωμένης υποδοχής line-in, μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα ήχου κατά την αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής από το φορητό MP3 Player.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

22

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Stereo CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Stereo CD

11/09/2011

España

España

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Lecteur de CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Lecteur de CD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.