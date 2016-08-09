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Μη διαθέσιμο πλέον
Απολαύστε τη μουσική παντού
Η κομψή και φορητή σχεδίαση του AZ1834 σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας μουσικές συλλογές MP3/WMA που έχετε αποθηκεύσει στο φορητό σας music player χωρίς χρήση ακουστικών.
USB
Τα συμπαγή στερεοφωνικά ηχεία παρέχουν ποιοτικό ήχο πλήρους φάσματος και άνετη ακρόαση. Απολαύστε τη μουσική οποτεδήποτε και οπουδήποτε θέλετε χάρη στα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία που προσφέρουν άνεση και απόλαυση μουσικής αναπαραγωγής.
Η συνδεσιμότητα line-in MP3 επιτρέπει την άμεση αναπαραγωγή του περιεχομένου MP3 μέσω του ηχοσυστήματος που διαθέτετε. Συνδέοντας απλά το φορητό MP3 Player στο ηχοσύστημα μέσω της ενσωματωμένης υποδοχής line-in, μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα ήχου κατά την αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής από το φορητό MP3 Player.
Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
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3.8
από 5
22
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Stereo CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Stereo CD
11/09/2011
España
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 CD Soundmachine
justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Lecteur de CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1834 Lecteur de CD