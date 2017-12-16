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Μη διαθέσιμο πλέον
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ψηφιακής μουσικής μέσω USB Direct
Το δυνατό και κομψό ηχοσύστημα με CD AZ1826 διαθέτει αναπαραγωγή USB Direct έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ψηφιακή μουσική MP3/WMA. Η δυναμική ενίσχυση μπάσων, το σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων και το ισχυρό σύστημα ηχείων εντείνουν τη συνολική εμπειρία ήχου.
MP3
USB
Τηλεχειριστήριο
Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Το MP3 είναι μια τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα. Σε έναν μόνο δίσκο CD αποθηκεύονται μέχρι και 10 ώρες μουσικής. Το MP3 αποτελεί το τυπικό φορμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Το Windows Media Audio (WMA) είναι ένα φορμά ψηφιακών αρχείων μεγάλης συμπίεσης από τη Microsoft για εξαιρετικό ήχο από αρχεία που καταλαμβάνουν το μισό χώρο στο δίσκο και μεταφέρονται στο μισό χρόνο. Σε ένα CD αποθηκεύονται μέχρι 20 ώρες ποιοτικής μουσικής WMA σε ρυθμό 64 Kbps.
Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)
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4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Simon73
16/12/2017
Italia
Ottimo apparecchio
Bene il sintonizzatore, abbastanza intuiticvo come memorizzare le stazioni radiio. Cd e lettore mp3 da usb senza pecche. Due note negative: la mancata possibilità di togliere l'effetto stereo da fm, e la mancanza di una presa cuffia.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1826 Stereo CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ1826 Stereo CD