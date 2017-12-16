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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ1826/12

4

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ψηφιακής μουσικής μέσω USB Direct

Το δυνατό και κομψό ηχοσύστημα με CD AZ1826 διαθέτει αναπαραγωγή USB Direct έτσι ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ψηφιακή μουσική MP3/WMA. Η δυναμική ενίσχυση μπάσων, το σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων και το ισχυρό σύστημα ηχείων εντείνουν τη συνολική εμπειρία ήχου.

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Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ψηφιακής μουσικής μέσω USB Direct

  • MP3

  • USB

  • Τηλεχειριστήριο

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Απολαύστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σας.

10 ώρες μουσικής MP3-CD ή 20 ώρες WMA-CD

10 ώρες μουσικής MP3-CD ή 20 ώρες WMA-CD

Το MP3 είναι μια τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα. Σε έναν μόνο δίσκο CD αποθηκεύονται μέχρι και 10 ώρες μουσικής. Το MP3 αποτελεί το τυπικό φορμά συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Το Windows Media Audio (WMA) είναι ένα φορμά ψηφιακών αρχείων μεγάλης συμπίεσης από τη Microsoft για εξαιρετικό ήχο από αρχεία που καταλαμβάνουν το μισό χώρο στο δίσκο και μεταφέρονται στο μισό χρόνο. Σε ένα CD αποθηκεύονται μέχρι 20 ώρες ποιοτικής μουσικής WMA σε ρυθμό 64 Kbps.

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

16/12/2017

Italia

Italia

Ottimo apparecchio

Bene il sintonizzatore, abbastanza intuiticvo come memorizzare le stazioni radiio. Cd e lettore mp3 da usb senza pecche. Due note negative: la mancata possibilità di togliere l'effetto stereo da fm, e la mancanza di una presa cuffia.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1826 Stereo CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ1826 Stereo CD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.