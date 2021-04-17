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  • Απολαύστε τη μουσική παντού
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  • Απολαύστε τη μουσική παντού
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ127/12

3.5
| (17) Κριτικές
Απολαύστε τη μουσική παντού
Απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και λατρεύετε την πρακτικότητα. Το κομψό και φορητό AZ127 με τις εύχρηστες λειτουργίες του, θα σας αφήσει να βυθιστείτε στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε τη μουσική παντού

  • CD

  • κασέτα

Αναπαραγωγή δίσκων CD, CD-R και CD-RW

Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

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Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

17

Κριτικές

3

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Πλεονεκτήματα

works very well

Μειονεκτήματα

nothing to report

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Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine

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Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

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Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine

06/11/2024

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Πλεονεκτήματα

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Μειονεκτήματα

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ127 Lecteur de CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ127 Lecteur de CD

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.