2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
AZ127/12
CD
κασέτα
Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.
0
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
3.5
από 5
17
Κριτικές
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Πλεονεκτήματα
works very well
Μειονεκτήματα
nothing to report
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ127 CD Soundmachine
Louisinette
06/11/2024
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Πλεονεκτήματα
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Μειονεκτήματα
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ127 Lecteur de CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ127 Lecteur de CD