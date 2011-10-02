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Απολαύστε τη μουσική παντού
Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.
Ασημί
Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.1
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
michael
02/10/2011
United Kingdom
Brilliance at hand
The sound from this product is 2nd to none,all the controls have been designed to work with ease.This product has been designed so it is easy to move from room to room .A brilliant product even to use ouside,thank you Philips. M.Stewart
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Η αξιολογηση έγινε για AZ102S CD Soundmachine
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Η αξιολογηση έγινε για AZ102S CD Soundmachine
debbie
06/04/2010
United Kingdom
Good for audio books
Bought this for use by elderly relation with hand mobility problems. It works very well for audio books - and if the book is recorded in chapters, which equate to tracks on a music cd, then the forward and find a track button means it is easy to restart the cd at the next chapter. Not too big and easy to use. Only slight drawback no input for headphones but otherwise would recommend for value for money and overall service from Phillips
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ102S CD Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ102S CD Soundmachine
Marga1506
23/06/2013
Nederland
Een zeer goed product voor de prijs!
Goede kwaliteit en prijs verhouding! Een product waar ik zeer tevreden over ben!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ102S CD-soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ102S CD-soundmachine