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Μη διαθέσιμο πλέον

AZ1021/12

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CD player

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

Συμβατό με CD-R και CD-RW

Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα αποκωδικοποίησης CD των player που είναι συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει στο ηχοσύστημά σας με CD.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.