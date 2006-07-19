Συμβατό με CD-R και CD-RW

Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα αποκωδικοποίησης CD των player που είναι συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει στο ηχοσύστημά σας με CD.