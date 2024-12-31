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  • Απολαύστε τη μουσική παντού

Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ100R/12

Απολαύστε τη μουσική παντού
Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.
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Απολαύστε τη μουσική παντού

  • Κόκκινο

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

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Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.