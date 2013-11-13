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Απολαύστε τη μουσική παντού
Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.
Μαύρο
Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.
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Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
gibo
13/11/2013
Italia
fonte di ispirazione
Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD
Flavietto
02/09/2013
Italia
Semplice, pratico da usare ed efficiente
Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD