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Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ100B/12

4.5

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε τη μουσική παντού

Αν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, η φορητή σχεδίαση και οι εύχρηστες λειτουργίες του ηχοσυστήματος με CD της Philips θα σας βυθίσουν στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.

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Απολαύστε τη μουσική παντού

  • Μαύρο

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Αναπαραγωγή CD, CD-R και CD-RW

Η Philips είναι γνωστή για τα προϊόντα της, τα οποία είναι συμβατά με πολλά είδη δίσκων που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτό το ηχοσύστημα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε μουσική από CD, CD-R και CD-RW. Συσκευή συμβατή με CD-RW σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει τόσο εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) όσο και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player.

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

0

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση

Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ επανάληψης, καταργείται η πλήξη που προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

13/11/2013

Italia

Italia

fonte di ispirazione

Grande prodotto... è stato fonte di ispirazione per la tesi sulla progettazione e sviluppo di prodotto.... soprattutto per la presenza del marchio "designed and developed by Philips, Holland" .... Grazie Philips!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD

02/09/2013

Italia

Italia

Semplice, pratico da usare ed efficiente

Il prodotto è molto valido per chi ha bisogno di praticità, semplicità con una adeguata qualità

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ100B Stereo CD

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.