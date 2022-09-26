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Μη διαθέσιμο πλέον
AWP3704/10
X-Guard
Το φιλτραρισμένο νερό ροής είναι προσαρμοσμένο για κατανάλωση και μαγείρεμα, ενώ οι λειτουργίες μη φιλτραρισμένου νερού ροής και μη φιλτραρισμένου νερού ντους είναι κατάλληλες για πλύσιμο πιάτων και άλλες διαδικασίες καθαρισμού.
Αντικαταστήστε εύκολα το ληγμένο φίλτρο με ένα καινούργιο με μια απλή περιστροφή.
Ο χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.
3.5
από 5
2
Κριτικές
Grafton
26/09/2022
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent product
Excellent piece of equipment, clean fresh filtered water, saves pounds on buying bottles, already recommended to family and friends
Πλεονεκτήματα
Easy to install and use
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration
Green55555
12/05/2022
United Kingdom
Worked great for a few months then broke
Is really easy to install and so convenient having the filter on the end of the tap. The 3 jet options is great as well. However… After about 3 months of normal use the tap now leaks badly. When we run filtered water water also comes out the tap water jet. I have changed the filter and cleaned the tap incase there was limescale but it still leaks. I have tried to contact Philips for a fix but they won’t reply. Really bad customer service, I have emailed them twice, and tried to contact them on Amazon.
Πλεονεκτήματα
Easy to install, convenient as the filter is on the tap
Μειονεκτήματα
Broke after a couple of months
Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration
Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration