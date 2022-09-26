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  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό
  • Καθαρό και φρέσκο νερό

Μη διαθέσιμο πλέον

Φιλτράρισμα στη βρύση

AWP3704/10

3.5
| (2) Κριτικές
Καθαρό και φρέσκο νερό
Απολαύστε καθαρό και φρέσκο νερό κάθε φορά που ανοίγετε τη βρύση. Το σύστημα μικροδιήθησης Philips X-Guard μειώνει έως και 99% το χλώριο και τις ουσίες που επηρεάζουν τη γεύση. Εύκολη τοποθέτηση με ένα κλικ, για εύκολη εφαρμογή στη βρύση σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Δείτε όλα τα οφέλη

κατευθείαν από τη βρύση

Καθαρό και φρέσκο νερό

  • X-Guard

Εύκολη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών

Το φιλτραρισμένο νερό ροής είναι προσαρμοσμένο για κατανάλωση και μαγείρεμα, ενώ οι λειτουργίες μη φιλτραρισμένου νερού ροής και μη φιλτραρισμένου νερού ντους είναι κατάλληλες για πλύσιμο πιάτων και άλλες διαδικασίες καθαρισμού.

Σχεδίαση Quick Twist για εύκολη αντικατάσταση φίλτρου

Αντικαταστήστε εύκολα το ληγμένο φίλτρο με ένα καινούργιο με μια απλή περιστροφή.

Ο χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο

Ο χρονοδιακόπτης σάς υπενθυμίζει πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο για βέλτιστα αποτελέσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

2

Κριτικές

4
3
1

26/09/2022

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent product

Excellent piece of equipment, clean fresh filtered water, saves pounds on buying bottles, already recommended to family and friends

Πλεονεκτήματα

Easy to install and use

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration

12/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Worked great for a few months then broke

Is really easy to install and so convenient having the filter on the end of the tap. The 3 jet options is great as well. However… After about 3 months of normal use the tap now leaks badly. When we run filtered water water also comes out the tap water jet. I have changed the filter and cleaned the tap incase there was limescale but it still leaks. I have tried to contact Philips for a fix but they won’t reply. Really bad customer service, I have emailed them twice, and tried to contact them on Amazon.

Πλεονεκτήματα

Easy to install, convenient as the filter is on the tap

Μειονεκτήματα

Broke after a couple of months

Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration

Η αξιολογηση έγινε για AWP3704 On-tap filtration

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.