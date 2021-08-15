ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος με παρελκόμενα
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος με παρελκόμενα
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

Φίλτρο

AWP201/10

Απολαύστε καθαρό νερό εύκολα

Με το σύστημα μικροδιήθησης πολλών σταδίων, αυτό το φίλτρο νερού μειώνει τις πτητικές οργανικές ενώσεις, τα παρασιτοκτόνα και έως 99% του χλωρίου και του μολύβδου για υγιεινό και εύγευστο πόσιμο νερό*. Μειώνει επίσης τη σκληρότητα του νερού.

Δείτε όλα τα οφέλη

Το σύστημα μικροδιήθησης μειώνει τον μόλυβδο και το χλώριο

Απολαύστε καθαρό νερό εύκολα

Απλώς απορρίψτε το ενιαίο φίλτρο μετά τη χρήση

Πρακτική και ασφαλής απόρριψη του ενιαίου φίλτρου μετά τη χρήση, αποφεύγοντας τη δευτερογενή ρύπανση.

Μειώνει αποτελεσματικά τον μόλυβδο, τα παρασιτοκτόνα, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και το χλώριο

Το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων αποτελείται από μη υφασμένο ύφασμα, κοκκώδη ενεργό άνθρακα, ρητίνη και ένα επιπλέον στρώμα μη υφασμένου υφάσματος, το οποίο μειώνει αποτελεσματικά τα παρασιτοκτόνα, τα χημικά και τα μικροπλαστικά και έως 99% του μολύβδου* και του χλωρίου για πεντακάθαρο και εύγευστο πόσιμο νερό. Μειώνει επίσης τη σκληρότητα του νερού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης BV υπό εργαστηριακές συνθήκες. Η μείωση διαλυτού μολύβδου παραμένει στο 88% στο τέλος της διάρκειας ζωής του φίλτρου.