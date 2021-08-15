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Μη διαθέσιμο πλέον
AWP201/10
Απολαύστε καθαρό νερό εύκολα
Με το σύστημα μικροδιήθησης πολλών σταδίων, αυτό το φίλτρο νερού μειώνει τις πτητικές οργανικές ενώσεις, τα παρασιτοκτόνα και έως 99% του χλωρίου και του μολύβδου για υγιεινό και εύγευστο πόσιμο νερό*. Μειώνει επίσης τη σκληρότητα του νερού.
Πρακτική και ασφαλής απόρριψη του ενιαίου φίλτρου μετά τη χρήση, αποφεύγοντας τη δευτερογενή ρύπανση.
Το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων αποτελείται από μη υφασμένο ύφασμα, κοκκώδη ενεργό άνθρακα, ρητίνη και ένα επιπλέον στρώμα μη υφασμένου υφάσματος, το οποίο μειώνει αποτελεσματικά τα παρασιτοκτόνα, τα χημικά και τα μικροπλαστικά και έως 99% του μολύβδου* και του χλωρίου για πεντακάθαρο και εύγευστο πόσιμο νερό. Μειώνει επίσης τη σκληρότητα του νερού.
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Κριτικές
Βάσει αποτελέσματος δοκιμής από τη διεθνή υπηρεσία δοκιμών πιστοποίησης BV υπό εργαστηριακές συνθήκες. Η μείωση διαλυτού μολύβδου παραμένει στο 88% στο τέλος της διάρκειας ζωής του φίλτρου.