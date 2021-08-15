Μειώνει αποτελεσματικά τον μόλυβδο, τα παρασιτοκτόνα, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και το χλώριο

Το σύστημα φιλτραρίσματος 4 σταδίων αποτελείται από μη υφασμένο ύφασμα, κοκκώδη ενεργό άνθρακα, ρητίνη και ένα επιπλέον στρώμα μη υφασμένου υφάσματος, το οποίο μειώνει αποτελεσματικά τα παρασιτοκτόνα, τα χημικά και τα μικροπλαστικά και έως 99% του μολύβδου* και του χλωρίου για πεντακάθαρο και εύγευστο πόσιμο νερό. Μειώνει επίσης τη σκληρότητα του νερού.