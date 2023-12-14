ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
  • Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα

Μη διαθέσιμο πλέον

AquaTouchΗλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

AT750/16

4
| (1383) Κριτικές | 82% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα
Το κάλυμμα Aquatec της ξυριστικής μηχανής Philips προσφέρει άνετο, στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Στο υγρό ξύρισμα, χρησιμοποιήστε το με αφρό ή τζελ ξυρίσματος, για ακόμη πιο απαλή επιδερμίδα. Ξυριστείτε χωρίς να ανησυχείτε για την επιδερμίδα σας.
Δείτε όλα τα οφέλη

υγρό ξύρισμα με αφρό ή τζελ ξυρίσματος

Κορυφαία προστασία της επιδερμίδας, απαλό ξύρισμα

  • Κατοχυρωμένο σύστημα Super Lift & Cut

  • Καμπτόμενες κεφαλές

Ειδικά για χρήση με τζελ ή αφρό, για ακόμη μεγαλύτερη περιποίηση του δέρματος

Ειδικά για χρήση με τζελ ή αφρό, για ακόμη μεγαλύτερη περιποίηση του δέρματος

Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αφρό ή τζελ ξυρίσματος, για ακόμη μεγαλύτερη περιποίηση του δέρματος, ακόμη και την ώρα του ντους.

Γλιστρά απαλά στις καμπύλες του προσώπου σας

Γλιστρά απαλά στις καμπύλες του προσώπου σας

Οι στρογγυλεμένες προστατευτικές κεφαλές χαμηλής τριβής προσαρμόζονται στις καμπύλες του προσώπου σας, προστατεύοντας την επιδερμίδα.

Για άνετο και βαθύ ξύρισμα

Για άνετο και βαθύ ξύρισμα

Για βαθύ ξύρισμα! Το σύστημα δύο λεπίδων που είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρική μηχανή Philips ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.0

από 5

1383

Κριτικές

82%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Aquatec 1990 wet and dry shaver

This 1990s shaver is still going strong no blades replaced and battery has never died on me

Πλεονεκτήματα

Lasts forever

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver

27/09/2021

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic

Well best Shaver I have Ever Use to be honest I normally have rash and soreness after a Shave but this was Amazing,Smooth,easy and left my Skin Soft with no rash or soreness.

Πλεονεκτήματα

Shaves Any Type

Μειονεκτήματα

None

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver

21/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Actually lasted longer than the warranty..!

Got this as a replacement for another one than expired battery wise before the warranty ran out. this one lasted over 2 1/2 years. Excellent shaver.

Πλεονεκτήματα

This one lasted.

Μειονεκτήματα

Batteries...!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890 electric razor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890 electric razor

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.