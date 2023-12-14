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Μη διαθέσιμο πλέον
Κατοχυρωμένο σύστημα Super Lift & Cut
Καμπτόμενες κεφαλές
Κάλυμμα Aquatec για άνετο στεγνό και αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αφρό ή τζελ ξυρίσματος, για ακόμη μεγαλύτερη περιποίηση του δέρματος, ακόμη και την ώρα του ντους.
Οι στρογγυλεμένες προστατευτικές κεφαλές χαμηλής τριβής προσαρμόζονται στις καμπύλες του προσώπου σας, προστατεύοντας την επιδερμίδα.
Για βαθύ ξύρισμα! Το σύστημα δύο λεπίδων που είναι ενσωματωμένο στην ηλεκτρική μηχανή Philips ανασηκώνει τις τρίχες, για άνετο και βαθύ ξύρισμα.
4.0
από 5
1383
Κριτικές
82%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Wicket
14/12/2023
United Kingdom
Aquatec 1990 wet and dry shaver
This 1990s shaver is still going strong no blades replaced and battery has never died on me
Πλεονεκτήματα
Lasts forever
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890/20 Wet and dry electric shaver
BILLYBOY15
27/09/2021
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Fantastic
Well best Shaver I have Ever Use to be honest I normally have rash and soreness after a Shave but this was Amazing,Smooth,easy and left my Skin Soft with no rash or soreness.
Πλεονεκτήματα
Shaves Any Type
Μειονεκτήματα
None
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver series 1000 S1070/04 Wet and dry electric shaver
Nathan666
21/01/2021
United Kingdom
Actually lasted longer than the warranty..!
Got this as a replacement for another one than expired battery wise before the warranty ran out. this one lasted over 2 1/2 years. Excellent shaver.
Πλεονεκτήματα
This one lasted.
Μειονεκτήματα
Batteries...!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890 electric razor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AquaTouch AT890 electric razor