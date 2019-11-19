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Μη διαθέσιμο πλέον
Απελευθερώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android
Συνδέστε το τηλέφωνο Android και απολαύστε μια συγκλονιστική εμπειρία ήχου με αυτό το κομψό ηχείο σύνδεσης AS851/10 της Philips. Η ψηφιακή επεξεργασία ήχου προσφέρει καθαρές παύσεις και κρυστάλλινες νότες, ενώ το Songbird σάς δίνει τη δυνατότητα να συγχρονίζετε μουσική μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.
για Android
Το σύστημα Philips FlexiDock είναι ιδανικό για τηλέφωνα Android. Είναι έξυπνα σχεδιασμένο ώστε να φιλοξενεί τα περισσότερα τηλέφωνα Android, είτε η υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου βρίσκεται στο κάτω μέρος, είτε στο πλάι, είτε ακόμη και στην κορυφή. Η εξαιρετική αυτή ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της, ειδικά για τα τηλέφωνα Android που κυκλοφορούν από διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση και προσανατολισμό για την υποδοχή σύνδεσης micro USB. Επίσης, η βάση είναι προσαρμόσιμη για να στηρίζει το τηλέφωνο τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση, ώστε να τοποθετείτε το τηλέφωνο Android στο κέντρο του ηχείου.
Το Songbird είναι μια απλή και εύχρηστη εφαρμογή για υπολογιστή και συσκευές Android. Σας επιτρέπει να ανακαλύπτετε και να αναπαράγετε όλα τα πολυμέσα σας, καθώς και να τα συγχρονίζετε απρόσκοπτα με τον υπολογιστή σας. Οι διαισθητικές και πανίσχυρες λειτουργίες διαχείρισης μουσικής σάς επιτρέπουν να ανακαλύπτετε νέους καλλιτέχνες και είδη μουσικής απευθείας στο πρόγραμμα, μέσω καταστημάτων, υπηρεσιών και ιστοσελίδων μουσικής και πολυμέσων. Αναπαραγάγετε τη βιβλιοθήκη και τα πολυμέσα σας από το Διαδίκτυο και συγχρονίστε τα όλα χωρίς κόπο, από τον υπολογιστή στις συσκευές Android.
Ακούστε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια από ένα ηχείο που προσφέρει εκπληκτικό ήχο. Αυτό το ηχείο σύνδεσης Philips αναπαράγει μουσική από τις συσκευές σας Android μέσω Bluetooth. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips, και το Bluetooth θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα συνδέεται κάθε φορά που θα τοποθετείτε τη συσκευή σας στη βάση σύνδεσης. Απολαύστε πανίσχυρο ήχο υψηλής ποιότητας με αξεπέραστη άνεση - δύσκολα θα βρείτε προϊόν με τόσο εξαιρετική ποιότητα ήχου.
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4.5
από 5
37
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
19/11/2019
United Kingdom
great!
it is perfect bass volume levels and looks nice !!
Πλεονεκτήματα
all round good
Μειονεκτήματα
none
Η αξιολογηση έγινε για AS851 docking speaker with Bluetooth®
Ημερομηνία χρήσης 2018-10-19
Η αξιολογηση έγινε για AS851 docking speaker with Bluetooth®
Ημερομηνία χρήσης 2018-10-19
amarezza
01/09/2013
Italia
Ottimo prodotto. Prestazioni e funzionalità notevoli con prezzo contenuto
Il suono è ottimo anche a volume alto. Collegando il telefono con l'apposito jack incluso diventa radio FM sfruttando lo smartphone. Bluetooth di alto livello. Con telecomando incluso. Si possono ascoltare le web radio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS851 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS851 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
DAC1234567
07/08/2012
Italia
ottimo per android!
finalmente un prodotto pensato per android. Più che buona la resa sonora e facile da usare, si installa tutto in due minuti. Non è ingombrante, ma cattura l' occhio per il suo design bello ed elegante.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS851 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS851 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®