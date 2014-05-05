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AS360/12
Μεταδώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android
Το ηχείο AS360 αποδίδει κορυφαίο ήχο με απαράμιλλο στιλ. Μεταδώστε μουσική ασύρματα από το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth για πανεύκολη ψυχαγωγία, συνδέστε το για μια γρήγορη φόρτιση ή φορτίστε και μια δεύτερη συσκευή μέσω USB.
για Android
Bluetooth
Το widget Bluetooth Audio Connect της Philips είναι διαθέσιμο για λήψη από το Google Play και σας επιτρέπει να συνδεθείτε και κάνετε εύκολα σύζευξη της κινητής συσκευής σας με οποιαδήποτε συσκευή ήχου με τεχνολογία Bluetooth της Philips. Πατήστε το widget για να προσθέσετε, να κάνετε σύζευξη και να συνδεθείτε αυτόματα σε οποιαδήποτε συσκευή ήχου Philips με τεχνολογία Bluetooth. Μετά τη σύζευξη μπορείτε επίσης να μετονομάσετε και να αλλάξετε τα εικονίδια. Το widget σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε αρκετές συσκευές ήχου της Philips, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε τις διάφορες συσκευές Bluetooth με ευκολία. Απλά πατήστε το για να επιλέξετε τη συσκευή ήχου της Philips που θέλετε και να ξεκινήσετε τη ροή του ήχου.
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.
Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, η μετάδοση ήχου μέσω Bluetooth® περνάει στο επόμενο επίπεδο. Ο τυπικός ήχος Bluetooth® χρησιμοποιεί κωδικοποίηση SBC που έχει δημιουργηθεί για βασική μετάδοση του ήχου, απογοητεύοντας μερικές φορές τους ακροατές χωρίς να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. Ωστόσο, το ηχείο της Philips είναι εξοπλισμένο με την υψηλής πιστότητας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®-aptX®, χαρίζοντας πλούσιο, δυναμικό ήχο με κρυστάλλινη καθαρότητα. Η Philips προσφέρει την ποιότητα του ήχου που περιμένατε και συμβατότητα με τις δύο τελευταίες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Android™ για smartphone, tablet και άλλες συσκευές. Η ασύρματη μουσική ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά.
4.2
από 5
10
Κριτικές
DerHamburger
05/05/2014
Deutschland
Praller Sound für schlankes Geld
Ich habe mir das Dock gekauft, da wir in der Familie drei Android Geräte besitzen und dieses Angebot (neben den unzähligen iPod-Docks) endlich auch ein geeignetes Gerät für Android Smartphones darstellte. Unsere Erwartungen haben sich komplett erfüllt. Seid mittlerweile 6 Monaten ist das Dock im Betrieb und eignet sich für unsere Ansprüche total: -Möglichkeit als Handyladestation -gute Reichweite beim Bluetooth -lange Akkustandzeiten -für diesen Preis vernünftiger Klang & Sound -einfache Handhabung Ich empfehle dieses Dock als preiswerte Alternative (neben vielen hochpreisigen Modellen), wenn "solide & normale" Sound-Ansprüche gestellt werden und eine Verwendung im Haus und/oder Garten gedacht ist. Einzig die Verstellmöglichkeit des Micro-USB-Connectors finde ich etwas überflüssig, stört aber nicht. Alles in allem: Note 1-
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Christoph63
14/12/2013
Deutschland
Flexible Dockingstation
Mit dem neuen Flexidock der AS360-Dockingstation gehören Anschlussprobleme der Vergangenheit an. Egal in welcher Richtung und auf welcher Seite die Anschlussbuchse am Smartphone sitzt, die Verschiebemöglichkeit nach rechts und links, die 180 Grad-Drehmöglichkeit sowie die integrierte Höhenverstellung am Flexidock, garantieren eine sichere Verbindung – egal, welches Android-Smartphone angeschlossen wird. Bei mir hat die Flexidock-Verstellung einwandfrei funktioniert und mein Smartphone hat sich sofort stabil mit der Dockingstation verbunden, kann Musik abspielen und wird geladen. Wer kein Android-Smartphone besitzt, kann die Dockingstation auch über Bluetooth ansteuern. Bei jedem Einschalten der Station wird automatisch nach Bluetooth-fähigen Geräten gesucht und mein Notebook wird auch prompt gefunden. Ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen, wird die Verbindung aufgebaut und Musik ertönt. Für beste Klangqualität unterstützt das AS360-Dock zur Musikübertragung modernes „Bluetooth-Aptx-Streaming“. Allerdings muss auch das Sendegerät diesen Bluetooth-Standard beherrschen, damit der gute Sound zum Tragen kommt. Darüber hinaus sind noch zwei weitere nette Features integriert, um die Flexibilität der Dockingstation zu erhöhen. Zum einen gibt es an der Rückseite eine USB-Ladebuchse, um auch Geräte, die nicht über das Flexidock mit der Dockingstation verbunden sind, aufladen zu können. Zum anderen findet sich ebenfalls auf der Rückseite ein 3,5-Millimeter-Audio-Eingang, über den Geräte angeschlossen werden können, die nicht kabellos arbeiten und lediglich über eine Ausgangbuchse verfügen, wie zum Beispiel ältere MP3-Player. Die Klangqualität des AS360 mit seinen zwei knapp 6,5-Zentimeter großen Lautsprechern (Durchmesser) inklusive Bassreflex-System, geht voll in Ordnung. Die Bässe klingen dynamisch, die Mitten und Höhen differenziert. Die Ausgangsleistung ist mit 10 Watt angegeben – das ist eine Lautstärke, mit der sich bei Bedarf leicht ein größeres Zimmer beschallen lässt. Praktisch ist der integrierte Lautstärkeregler auf der Oberseite der Dockingstation, falls mal das Telefon klingelt und schnell leise gestellt werden muss. Fazit: Wer sich von seiner Dockingstation nicht das zu verwendende Musikabspielgerät vorschreiben lassen möchte, ist mit dem neuen AS360-Dock gut beraten – denn gleich drei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten stehen hier zur Auswahl. Für gutes Geld man ein Dockingsystem mit dynamischem Klang, in edlem Anthrazit und Chrom-Design, das einen auch mal in den Garten begleitet. Denn der Clou des AS360 ist: Neben der Stromversorgung mittels des beiliegenden Netzteils ist auch ein netzunabhängiger Betrieb mit vier AA-Batterien möglich, und das laut Hersteller acht Stunden lang.
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Agentknalli
06/12/2013
Deutschland
Gerät mit viel Power
Das Gerät macht einen wertigen Eindruck. Ausgestattet ist es mit einem flexiblen Mirco-USB Anschluss den man mittels eines Rädchens in der Höhe verstellen kann und der auch noch drehbar ist. Hinten besitzt das Gerät einen USB-Ausgang und einen Line-Eingang sowie den Anschluss für das Netzteil. Die Lautstärkeregler sind unter der silbernen Abdeckplatte verborgen und lassen sich darüber drücken. Die Dockingstation lässt sich völlig unkompliziert bedienen. Die Verbindung mit Bluetooth mit dem IPAD und Iphone klappt sehr gut. Der flexible Micro-USB-Anschluss auf der Oberseite ist wirklich eine gute Idee. Damit kann das Androidgerät mit der Dockingstation verbunden werden und wird auch noch geladen. Applegeräte kann man über den USB Ausgang laden. Überrascht war ich von der enormen Lautstärke die das kleine Gerät entfachen kann. Damit kann man auch locker eine Grillparty im Freien beschallen. Im Büro konnte ich nicht voll aufdrehen ohne die Nachbarn zu stören. Das Gewicht des Gerätes zeigt an, dass entsprechend hochwertige Lautsprecher verbaut sind. Wer also einen kleinen Allrounder für den Schreibtisch sucht den er dank des Batteriefaches auch noch mitnehmen kann, ist mit dem Philips gut beraten.
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